தனலட்சுமி சீனிவாசன் பல்கலை வேந்தர் சீனிவாசன் 81வது பிறந்தநாள் கோலாகலம்
தனலட்சுமி சீனிவாசன் பல்கலை வேந்தர் சீனிவாசன் 81வது பிறந்தநாள் கோலாகலம்
UPDATED : அக் 07, 2026 09:42 PM
ADDED : அக் 07, 2026 09:14 PM
பெரம்பலுார்: பெரம்பலுார் தனலட்சுமி சீனிவாசன் பல்கலை வேந்தர் சீனிவாசனின், 81-வது பிறந்தநாள் விழா மற்றும் நிறுவனர் தின விழா நேற்று கொண்டாடப்பட்டது. விழாவில், வேந்தர் சீனிவாசன் கேக் வெட்டி, அனைவருக்கும் வழங்கினார்.
அவர் பேசுகையில், ‘‘கல்வி என்பது தனிப்பட்ட முன்னேற்றத்திற்கான கருவி மட்டுமல்ல; சமூகத்தின் ஒட்டுமொத்த முன்னேற்றத்திற்கான அடித்தளம்.
கல்வியே வாழ்க்கையை மாற்றும் உண்மையான சக்தி. கல்வியால் மட்டுமே வாழ்க்கையில் எதிர்கொள்ளும் தடைகளை வெல்ல முடியும். உழைப்பு, ஒழுக்கம், உறுதி மற்றும் உயர்வை நோக்கிய எண்ணத்துடன், கனவுகளை நனவாக்க, கடினமாக உழைத்தால், ஒருநாள் சமூகத்தின் ஒளிக்கதிர்களாக அனைவராலும் விளங்க முடியும்,’’ என்றார்.
சிறப்பு விருந்தினர்களாக, பெரம்பலுார் எஸ்.பி., லலித்குமார், ரோவர் கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவர் வரதராஜ், ராமகிருஷ்ணா கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவர் சிவசுப்பிரமணியன், அஸ்வின் குழும தலைவர் கணேசன், துறையூர் வக்கீல் ராமமூர்த்தி ஆகியோர் பங்கேற்று, வாழ்த்தி பேசினர்.
விழாவில், கல்வி உதவித்தொகை, பணியாளர்கள், ஏழைகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன. கல்வி நிறுவன முதல்வர்கள், பேராசிரியர்கள், ஆசிரியர்கள் கவுரவிக்கப்பட்டனர்.
முன்னதாக, நிறுவனர் தின விழாவின் சிறப்பு நிகழ்வாக, தனலட்சுமி சீனிவாசன் நவீன கருத்தரித்தல் மையம் திறப்பு விழா நடந்தது.
விழாவில், கல்வி நிறுவனங்களின் துணை தலைவரும், மண்ணச்சநல்லுார் தொகுதி தி.மு.க., – எம்.எல்.ஏ.,வுமான கதிரவன், இணை வேந்தர் அனந்தலட்சுமி, மருத்துவ கல்லுாரி நிர்வாக இயக்குனர்கள் நீவாணி, டாக்டர் நகுலன், வருங்கால வேந்தர் நிர்மல் கதிரவன், இயக்குனர்கள் ராஜபூபதி, மணி, நிதி அலுவலர் ராஜசேகர் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
முன்னதாக கல்வி நிறுவனங்களின் செயலர் நீலராஜ் வரவேற்றார். பல்கலை பதிவாளர் இளங்கோவன் நன்றி கூறினார்.