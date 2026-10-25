பெண்களுக்கு வெள்ளி விளக்கு கொடுத்த நடிகர் தனுஷ்

ADDED : அக் 25, 2026 08:20 PM
சென்னை: நடிகர் தனுஷ், தன் ரசிகர் மன்ற பெண் நிர்வாகிகளை, சென்னையில் இன்று (அக்.,25) சந்தித்து பேசினார். அப்போது, அவர்களுக்கு வெள்ளி காமாட்சி விளக்குகளை வழங்கி உள்ளார்.
திரையுலகில் இருந்து அரசியலில் களமிறங்கி, முதல்வரான விஜயை தொடர்ந்து, முன்னணி நடிகரான தனுஷ், அரசியலில் இறங்க ஆயத்தமாகி வருகிறார். அதற்காக, தன் ரசிகர் மன்றத்துக்கு, சட்டசபை தொகுதி வாரியாக, உறுப்பினர் சேர்க்கை, நிர்வாகிகள் நியமனம் உள்ளிட்ட பணிகளை செய்து வருகிறார்.
ரசிகர் மன்றத்துக்காக புதிய கொடியையும் அறிமுகம் செய்திருக்கிறார். டில்லி மற்றும் தமிழகத்தில் உள்ள அரசியல் புள்ளிகள், வியூக வகுப்பாளர்கள் உள்ளிட்டோரை, ரகசியமாக சந்தித்து, ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார். இந்நிலையில், தன் ரசிகர் மன்ற பெண் நிர்வாகிகளை, சென்னை செம்மஞ்சேரியில் உள்ள தனியார் கல்லுாரியில், இன்று தனுஷ் சந்தித்து பேசினார்.
பெண் நிர்வாகிகளுக்கு, சிக்கன் பிரியாணி, முட்டை, பிரட் அல்வா என அசைவ உணவு மற்றும் சைவ உணவு வழங்கப்பட்டது. கூட்டத்திற்கு வந்த பெண்களுடன், புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்ட தனுஷ், அவர்களுக்கு வெள்ளி காமாட்சி விளக்குகளை பரிசளித்து, ஒவ்வொருவரிடமும் நலம் விசாரித்தார்
இது குறித்து, தனுஷ் ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகள் கூறியதாவது:
ரசிகர் மன்றத்தை தொகுதி வாரியாக, தனுஷ் அமைத்து வருகிறார். தன், வருங்கால திட்டங்களுக்கு, பலம் சேர்க்கும் விதமாக, மன்றத்தில் பெண்களை, அதிகளவில் சேர்க்க திட்டமிடுகிறார். முதல் கட்டமாக, மன்றத்தில் இருக்கும் பெண் நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார்.
ஆலோசனை கூட்டத்தில், தனுஷ் பேசுகையில், ‘மன்றத்தில் பெண் உறுப்பினர்களை அதிகமாக சேர்க்க வேண்டும். நாம் யாருக்கும் எதிரி இல்லை. களப்பணிகளையும், நலத்திட்ட உதவிகளையும் தொடர்ச்சியாக செய்வோம்’ என்றார்.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.