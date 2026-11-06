தனுஷ் நடித்துள்ள 'ஓம்' படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா அதிக அளவு ரசிகர்கள் திரண்டதால் தள்ளு முள்ளு
தனுஷ் நடித்துள்ள 'ஓம்' படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா அதிக அளவு ரசிகர்கள் திரண்டதால் தள்ளு முள்ளு
ADDED : நவ 06, 2026 08:26 PM
ADDED : நவ 06, 2026 08:26 PM
சென்னை: நடிகர் தனுஷ் நடித்துள்ள, 'ஓம்' படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவில், அதிகளவில் ரசிகர்கள் திரண்டதால் தள்ளு முள்ளு ஏற்பட்டது.
நடிகர் தனுஷ் நடித்துள்ள ஓம் திரைப்படம், வரும், 20ல் திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. 'சாய் அபயங்கர்' இசையில் உருவாகியுள்ள, இப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா, குன்றத்துார் அருகே உள்ள சாய்ராம் கல்லுாரி கலையரங்கத்தில், இன்று (நவ.,6) மாலை நடந்தது. தனுஷ் அரசியல் கட்சி தொடங்க உள்ளதாக தகவல் வெளியான நிலையில், இசை வெளியீட்டு விழாவில் பங்கேற்க, அவரது ரசிகர்கள் குவிந்தனர்.
இசை வெளியீட்டு விழா நடந்த இடத்திற்கு செல்லும் வழி முழுதும், தனுஷின் ரசிகர் மன்ற கொடிகள் நடப்பட்டிருந்தன. அவரை புகழ்ந்து நுாற்றுக்கணக்கான விளம்பர பதாகைகள், சாலையின் இருபுறமும் வைக்கப்பட்டிருந்தன. தமிழகம் முழுவதுமிருந்து, பஸ்களில் வந்திருந்த ரசிகர்கள், அருகிலிருந்த திருமண மண்டபங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டிருந்தனர்.
நிகழ்ச்சி நடந்த இடத்தில், 8,500 பேருக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்ட நிலையில், 12 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ரசிகர்கள் குவிந்ததால், கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டது. அரங்கிற்குள், 1,500 பெண்கள், 7,000 ஆண்கள் அனுமதிக்கப்பட்டனர். கள்ள சந்தையில் கூடுதல் நுழைவுச் சீட்டுகள் 500 முதல் 1000 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டன.
நுழைவு சீட்டு வைத்திருந்த பலரை, போலீசார் உள்ளே அனுமதிக்காமல், நுழைவு வாயில் கேட்டை இழுத்து மூடினர். இதனால், அதிருப்தியடைந்த ரசிகர்கள், போலீசாரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால், அங்கு தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது.