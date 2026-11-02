நகையை ‘ஆட்டை’ போட்ட போலீசாரை கண்டித்து தர்ணா
நகையை ‘ஆட்டை’ போட்ட போலீசாரை கண்டித்து தர்ணா
UPDATED : நவ 02, 2026 08:35 PM
ADDED : நவ 02, 2026 08:33 PM
UPDATED : நவ 02, 2026 08:35 PM ADDED : நவ 02, 2026 08:33 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டம், உடையநாதபுரத்தை சேர்ந்தவர் கிருஷ்ணமூர்த்தி குடும்பத்தினருடன், ராமநாதபுரம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில், குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் மனு அளிக்க வந்தார். அப்போது, அபிராமம் போலீசாரை கண்டித்து, தர்ணாவில் ஈடுபட்டார்.
அதன்பின், அவர் கூறியதாவது:
கடந்த, 2017 நவ., 12ல், என் வீட்டில், 22.6 சவரன் நகை, 100 கிராம் வெள்ளியை மர்ம நபர் திருடினார். அவரை, நவ., 29ல் பிடித்து, அபிராமம் ஸ்டேஷனில் ஒப்படைத்தோம். அவரிடம், முழு நகையையும் பெற்ற போலீசார், ‘13 சவரன் நகை’ என வழக்கு பதிந்தனர்.
இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, தமிழக மனித உரிமைகள் ஆணையத்தில் தொடர்ந்த வழக்கில், 2025ல் ‘நகையை ஒப்படைக்க வேண்டும்’ என, தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது. ஆனால், போலீசார் இதுவரை ஒப்படைக்கவில்லை. என் நகையை பங்கு போட்டவர்கள் மீது, நடவடிக்கை எடுத்து, நகையை மீட்டுத்தர, கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் உதவ வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
ராமநாதபுரம் தாசில்தார் பழனிக்குமார் பேச்சு நடத்தி, கலெக்டரிடம் அழைத்துச் சென்றார். அவர், விசாரித்து, நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என, கிருஷ்ணமூர்த்தியிடம் தெரிவித்தார்.