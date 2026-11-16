ADDED : நவ 16, 2026 07:56 PM
தமிழகத்தில் த.வெ.க., ஆட்சி அமைந்து, 6 மாதங்களில் பல்வேறு வளர்ச்சி மற்றும் நலத்திட்டங்களை அறிவித்துள்ளது. அதையெல்லாம் விட்டுவிட்டு, அமைச்சர்கள் என்ன செய்தார்கள் என கேட்கின்றனர். அமைச்சர் வன்னி அரசு ஒரு பகுதிக்கு போகிறார், படம் பிடித்து போடுகிறார். இதில் என்ன தவறு என, தெரியவில்லை. ஆக்கப்பூர்வமான விமர்சனங்களை முன்வைத்தால், ஏற்று செயல்பட ஆட்சியாளர்கள் தயாராக உள்ளோம்.
கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் விவகாரம் குறித்து, பல அமைச்சர்கள் பதில் அளித்துள்ளனர். தவறு ஏதும் நடந்திருந்தால், அதற்கான புகாரை கலெக்டர் அளித்தால், நிச்சயமாக முதல்வர் விஜய் நடவடிக்கை எடுப்பார். சமூக வலைத்தளங்களில் வருவதை வைத்து கேள்வி கேட்டால், எப்படி பதில் அளிக்க முடியும்?
ஏதாவது தவறு நடந்திருந்தால், சம்பந்தப்பட்ட கலெக்டர் தான் புகார் அளிக்க வேண்டும்.
– ஷாஜகான்
தமிழக அமைச்சர்,
இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்