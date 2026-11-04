விவசாயிகளுக்கு விருந்தளித்த அமைச்சர் அசைவ உணவை சாப்பிட்டாரா? விவசாயிகள் சங்க தலைவர் விளக்கம்
விவசாயிகளுக்கு விருந்தளித்த அமைச்சர் அசைவ உணவை சாப்பிட்டாரா? விவசாயிகள் சங்க தலைவர் விளக்கம்
UPDATED : நவ 05, 2026 11:51 PM
ADDED : நவ 04, 2026 07:37 PM
திருச்சி: “திருச்சியில், விவசாயிகளுக்கு அசைவ உணவு விருந்தளித்த, ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ், சைவ உணவு தான் சாப்பிட்டார்” என, தேசிய, தென்னிந்திய நதிகள் இணைப்பு விவசாயிகள் சங்க தலைவர் அய்யாக்கண்ணு தெரிவித்தார்.
திருச்சி மாவட்ட விவசாயிகளுக்கு, கடந்த, 2ம் தேதி நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கிய அமைச்சர் ரமேஷ், அவர்களுக்கு அசைவ விருந்து அளித்தார். திருமண மண்டபத்தில் நடந்த விழாவில், விவசாயிகளுடன் அமர்ந்து, உணவு சாப்பிட்டார். அவருடன், அய்யாக்கண்ணு உள்ளிட்டோர், வழாவில் பங்கேற்றனர்.
இந்நிலையில், விவசாயிகளுடன் அமர்ந்து அசைவ உணவை, அமைச்சர் ரமேஷ் சாப்பிட்டதாக, சமூக வலைதளங்களில் தகவல்கள் பரவின. இதற்கு, அய்யாக்கண்ணு மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார்.
அவர் நேற்று வெளியிட்ட அறிக்கையில், 'விவசாயிகளுடன், அமைச்சர் ஒருவர் அமர்ந்து, விருந்து சாப்பிட்டது, இதுவே முதல் முறை. அன்றைய தினம், நானும், அமைச்சர் ரமேஷும், காய்கறிகளால் செய்யப்பட்ட உணவையே சாப்பிட்டோம்.
'விவசாயிகள், அவருக்கு இனிப்புகளை ஊட்டினர். அமைச்சர் ரமேஷ், அசைவ உணவு எதுவும் சாப்பிடவில்லை. அவருக்கு கெட்ட பெயர் ஏற்படுத்தும் நோக்கில், அவர் அசைவ உணவு சாப்பிட்டதாக, தவறான தகவல்கள் பரப்பப்படுகின்றன,' என கூறப்பட்டுள்ளது.