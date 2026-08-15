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/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ மவுனமாக இருக்கவா முதல்வர் பதவிக்கு வந்தீங்க?

﻿ மவுனமாக இருக்கவா முதல்வர் பதவிக்கு வந்தீங்க?

﻿ மவுனமாக இருக்கவா முதல்வர் பதவிக்கு வந்தீங்க?

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ADDED : ஆக 15, 2026 06:36 AM

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ADDED : ஆக 15, 2026 06:36 AM

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கோவை தனியார் கல்லுாரியில், மாணவர் ஒருவர் சக மாணவர்களால் கொல்லப்பட்டு உள்ளார். தமிழகத்தில், போதை பழக்கம் த.வெ.க., அரசு வந்த பிறகு உருவானது அல்ல. ஆனால், த.வெ.க., ஆட்சிக்கு வந்த பின், மது மற்றும் போதைக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள், 'ரீல்ஸ்' அளவிலேயே இருக்கின்றன என்பதையே இந்த நிகழ்வு காட்டுகிறது.
தமிழகத்தை உலுக்கிய இப்பிரச்னைக்கு, சட்டசபையில் பதில் சொல்ல வேண்டியவர், பள்ளிக்கல்வி அமைச்சரோ, உயர்கல்வி அமைச்சரோ அல்ல. இது கல்வி சார்ந்த பிரச்னை அல்ல; சட்டம் - ஒழுங்கு சார்ந்த பிரச்னை. எனவே, தமிழகத்தின் ஒட்டு மொத்த சட்டம் - ஒழுங்கிற்கும் முழு பொறுப்பேற்றுள்ள, காவல் துறையை தன் வசம் வைத்துள்ள முதல்வர் விஜய் தான் பதில் சொல்லியிருக்க வேண்டும். அனைத்திற்கும் மவுனமாக இருக்க, முதல்வர் நாற்காலியில் ஒருவர் அமர்ந்து இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை.
- கிருஷ்ணசாமி
தலைவர், புதிய தமிழகம் கட்சி


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