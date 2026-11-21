த.வெ.க., அமைச்சர்களுடன் சண்டை போட்டேனா? ம.தி.மு.க., வைகோ ஆவேசம்
த.வெ.க., அமைச்சர்களுடன் சண்டை போட்டேனா? ம.தி.மு.க., வைகோ ஆவேசம்
ADDED : நவ 21, 2026 07:27 PM
கோவை: ‘‘தமிழகத்தில் யார் ஆட்சியில் சட்டம் – ஒழுங்கு சீர்கெட்டது என்பது குறித்து எந்த மேடையிலும், எந்த தேதியிலும், தி.மு.க., ஜாம்பவான்களுடன் விவாதிக்க தயாா்,’’ என, ம.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் வைகோ தெரிவித்தார்.
கோவையில் நேற்று அவர் அளித்த பேட்டி:
தி.மு.க., கூட்டணியில், ஆட்களே இல்லாத கட்சிகளுக்கு அதிக இடங்களை கொடுத்து, எங்களை அவமானப்படுத்தினர். இதனால் ம.தி.மு.க., பொதுக்குழு முடிவின்படி, அந்த கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறினோம்.
தமிழகத்தில், 1991 முதல் ஸ்டாலின் ஆட்சி வரை நடந்த கொலை, கொள்ளை, பாலியல் வன்கொடுமைகள், சிறை மரணங்கள் குறித்த புள்ளிவிவரங்களை தொகுத்து வைத்துள்ளேன். யார் ஆட்சியில் சட்டம் – ஒழுங்கு சீர்கெட்டது என்பது குறித்து, எந்த மேடையிலும், எந்த தேதியிலும், தி.மு.க., ஜாம்பவான்களுடன் விவாதிக்க, நான் தயாராக உள்ளேன்.
முந்தைய ஆட்சிகளில் லஞ்சம் வாங்கியே பழக்கப்பட்ட சில அரசு அதிகாரிகள், த.வெ.க., ஆட்சியில் லஞ்சம் கிடைக்காததால், அரசை ஸ்தம்பிக்க வைக்க முயற்சிக்கின்றனர். ஆனாலும், முதல்வர் விஜய், நேர்மையான ஆட்சியை நடத்துகிறார்.
திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது தீபம் ஏற்றும் விவகாரத்தில், உச்ச நீதிமன்றம் அளித்துள்ள தீர்ப்பு, சிறுபான்மையினர் மற்றும் நடுநிலையாளர்கள் மனதை புண்படுத்தும் வகையில் உள்ளது. இது தொடர்பாக, தமிழக அரசு உரிய நேரத்தில் மேல்முறையீடு செய்யும்.
தேனி மாவட்டம், சோத்துப்பாறை அணையை, த.வெ.க., நிர்வாகிகள் தன்னிச்சையாக திறந்ததில் தவறு இல்லை.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
வைகோ கொந்தளிப்பு
நேற்று முன்தினம், கொளத்துார் த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., பாபு இறுதி ஊர்வலத்தில், முதல்வர் விஜயுடன் சென்ற வைகோ, அமைச்சர் தமிழன் பார்த்திபனை தள்ளிவிட்டு, எச்சரித்த வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் பரவியது. அதே ஊர்வலத்தில், அமைச்சர் மரிய வில்சனுடன் ஏதோ உரசல் ஏற்பட்டு, வைகோ, விரலை காட்டி கோபமாக பேசினார். இதுகுறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டதால், மிகவும் ஆவேசமடைந்த வைகோ, கொந்தளிப்போடு பதிலளித்தார்.
அவர் கூறுகையில், ‘‘முதல்வர் கூறியதால், நான் அவருடனேயே சென்றேன். கூட்ட நெரிசலில் யாரோ ஒருவர் குறுக்கே புகுந்து, என் கையை பிடித்து இழுத்தார். அவர் அமைச்சரா, யார் என்றெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. ‘உன் வேலையை பார்த்துக்கொண்டு போ’ என்று கூறினேன். யாரையும் தள்ளிவிடவில்லை.
சில ஊடகங்கள் திட்டமிட்டு, எனக்கு எதிராக செய்தி வெளியிடுகின்றன. சில நிருபர்கள், என்னை கோபப்படுத்தும் நோக்கில் கேள்வி கேட்கிறீர்கள். 62 ஆண்டு கால அரசியலில், நான் பார்க்காத விமர்சனங்களா? நான் கவலைப்பட போவதில்லை,’’ என்றார்.