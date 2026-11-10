மாற்றுத்திறனாளி பெண் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் தர்ணா

UPDATED : நவ 10, 2026 11:03 AM
ADDED : நவ 10, 2026 11:01 AM
ஆம்பூர்: ஆம்பூர் அருகே திருமணம் செய்து தவிக்கவிட்டு சென்ற கணவருடன் சேர்த்துவைக்க கோரி மாற்றுத்திறனாளி பெண், ஆம்பூர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் தர்ணாவில் ஈடுபட்டார்.
திருப்பத்துார் மாவட்டம், ஆம்பூர் அடுத்த மேல்மலையம்பட்டு பகுதியை சேர்ந்தவர் தொழிலாளி லட்சுமணன், 40, இவர், பொள்ளாச்சியை சேர்ந்த இரண்டு கால்களையும் இழந்த மாற்றுத்திறனாளி பவித்ரா, 37, என்பவரிடம் இன்ஸ்டாவில் பழகி கடந்த, 6 மாதத்திற்கு முன்பு திருமணம் செய்து, சென்னையில் சில நாட்கள் தங்கி, பின்பு மீண்டும் பொள்ளாச்சி சென்று அங்கேயே லட்சுணமணனும், பவித்ராவும் வசித்து வந்தனர்.
சில நாட்களுக்கு முன்பு லட்சுமணன், பவித்ராவிடம், தனது பெற்றோரை பார்த்துவிட்டு வருவதாக கூறி மேல்மலையம்பட்டு கிராமத்திற்கு திரும்பியவர் மீண்டும் பவித்ராவிடம் செல்லவில்லை. மேலும், அவரது மொபைல் இணைப்பையும் துண்டித்தார். இதில், அதிர்ச்சி அடைந்த பவித்ரா நேற்று மேல்மலையம்பட்டு கிராமத்திற்கு, லட்சுமணன் வீட்டிற்கு சென்றார்.
அங்கு சென்று பார்த்தபோது லட்சுமணனுக்கு திருமணமாகி, மனைவி மற்றும் இரண்டு குழந்தைகள் இருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார். இருப்பினும் லட்சுமணனுடன் சேர்ந்து வாழ விரும்பியதால், குடும்பம் நடத்த வருமாறு அழைத்தார்.
அதற்கு லட்சுமணன் பெற்றோர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். அதிர்ச்சி அடைந்த பவித்ரா, ஆம்பூர் அனைத்து போலீஸ் ஸ்டேஷனின் கணவர் லட்சுமணனுடன் சேர்ந்து வாழ நடவடிக்கை எடுக்குமாறு தர்ணாவில் ஈடுபட்டார். போலீசார் லட்சுமணன், அவரது குடும்பத்தாரிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, லட்சுமணனுடன், பவித்ராவை அனுப்பி வைத்தனர்.