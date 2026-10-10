புதிய சமையல் காஸ் இணைப்பு பெறுவதில் சிரமம் அரசு விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல்
புதிய சமையல் காஸ் இணைப்பு பெறுவதில் சிரமம் அரசு விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல்
UPDATED : அக் 10, 2026 08:02 PM
ADDED : அக் 10, 2026 07:58 PM
துாத்துக்குடி:
தமிழகத்தில் புதிய சமையல் காஸ் இணைப்பு பெறுவதில் இருக்கும் சிரமத்தை போக்க, அரசு விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, நுகர்வோர் அமைப்பு வலியுறுத்தி உள்ளது.
இதுதொடர்பாக, ‘எம்பவர் இந்தியா’ நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அமைப்பின் கவுரவச்செயலர் சங்கர், மத்திய அரசின் நுகர்வோர் விவகாரங்கள் துறை அமைச்சகத்திற்கு அனுப்பியுள்ள மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் புதிய சமையல் காஸ் வீட்டு இணைப்புகளைப் பெறுவதில் மக்கள் சிரமங்களை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர்.
புதிதாக இணைப்புகள் வழங்கப்படுவதை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் நிறுத்தி வைத்துள்ளனவா, அவ்வாறு இருந்தால் அதற்கான அதிகாரப்பூர்வ உத்தரவு என்ன, எந்தக் காலவரையறைக்குள் புதிய இணைப்புகள் மீண்டும் வழங்கப்படும் என்பன குறித்து மத்திய அரசும், சம்பந்தப்பட்ட எண்ணெய் நிறுவனங்களும் தெளிவான தகவலை மக்களுக்கு அளிக்க வேண்டும்.
கடந்த ஓராண்டில் பெறப்பட்ட புதிய இணைப்பு விண்ணப்பங்கள், வழங்கப்பட்ட இணைப்புகள், நிலுவையில் உள்ள விண்ணப்பங்கள் மற்றும் நிராகரிக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் குறித்த விபரங்களை வெளியிட வேண்டும்.
தகுதியுள்ள நுகர்வோரின் விண்ணப்பங்களை ஏற்றுக்கொண்டு, காலவரையறைக்குள் இணைப்புகளை வழங்க வேண்டும். மேலும், நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள விண்ணப்பங்களுக்கு முன்னுரிமை அளித்து, விரைந்து தீர்வு காண வேண்டும்.
ஏழை மற்றும் குறைந்த வருமானம் கொண்ட குடும்பங்களுக்கு, நடைமுறையில் உள்ள தகுதி விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு, பிரதமரின் உஜ்வாலா திட்டத்தின் கீழ் இணைப்புகள் வழங்கப்பட வேண்டும்.
புதிய இணைப்புகள் பெறுவதில் சிரமம் உள்ள பகுதிகளில் சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தி, விண்ணப்பங்கள் பெறுவதற்கும், ஆவணங்களைச் சரிபார்ப்பதற்கும், நிலுவை விண்ணப்பங்களைத் தீர்வு செய்வதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.