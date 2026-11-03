‘டிஜிட்டல்’ மயம்; ஆனால் நேரில் வர வேண்டும் பாகப்பிரிவினை பத்திரப்பதிவில் குழப்பம்
‘டிஜிட்டல்’ மயம்; ஆனால் நேரில் வர வேண்டும் பாகப்பிரிவினை பத்திரப்பதிவில் குழப்பம்
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 10:46 PM
சென்னை: ‘பாகப்பிரிவினை, தானப் பத்திரங்கள் பதிவு செய்வது, ‘டிஜிட்டல்’ முறைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ள நிலையில், சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினர் சார் -– பதிவாளர் அலுவலகத்துக்கு நேரில் வருவது கட்டாயம்’ என, பதிவுத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
தமிழகத்தில் புதிய திட்டங்களில், வீடு, மனை விற்பனை பத்திரங்களை, சார் – பதிவாளர் அலுவலகம் செல்லாமல் பதிவு செய்யும் வசதி வந்துள்ளது. இதன்படி வீடு, மனை வாங்குவோர், வீட்டுக் கடன் ஆவண ஒப்படைப்பு பத்திரங்களை, நேரடி வருகையில்லா முறையில் பதிவு செய்யலாம்.
ஆன்லைன் முறை
இதற்கு பொது மக்களிடம் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. இதையடுத்து, பிற பத்திரங்களை பதிவு செய்வதையும், ‘ஆன்லைன்’ முறைக்கு மாற்ற, பதிவுத் துறை நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
இந்நிலையில், செட்டில்மென்ட், பாகப்பிரிவினை, விடுதலை போன்ற குடும்ப உறவு களுக்குள் எழுதி கொடுக்கப்படும் பத்திரங்களும், ‘டிஜிட்டல்’ முறைக்கு மாற்றப்படுவதாக பதிவுத்துறை அறிவித்தது.
இதன்படி, காகிதமில்லா முறையில், இந்த பத்திரங்கள் பதிவு செய்யும் நடவடிக்கை, நேற்று முன்தினம் தொடங்கியது.
குழப்பம்
வீடு, மனை பத்திரங்கள் போன்று, இதற்கும் சார் – பதிவாளர் அலுவலகம் செல்லாமல், ‘ஆன்லைன்’ முறையில் பதிவு செய்யலாம் என, பொது மக்கள் நினைத்தனர்.
ஆனால், ஆன்லைன் முறையில் இதற்கான விபரங்களை பதிவேற்றம் செய்த நிலையில், சம்பந்தப்பட்ட சார் – பதிவாளர் அலுவலகத்தில் நேரில் ஆஜராக வருமாறு தகவல் வந்துள்ளது.
இது குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. டிஜிட்டல் முறையில் தான் அனைத்து விபரங்களும் பதிவு செய்யப் படுகின்றன.
ஆனால், கையெழுத்து போடுவதற்கு மட்டும் நேரில் வர அழைப்பது ஏன் என, பொது மக்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.
இது குறித்து, பதிவுத்துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
தற்போதைய நிலையில், புதிய திட்டங்களில் வீடு, மனை விற்பனை, ஆவண ஒப்படைப்பு அடமானம் ஆகிய பத்திரங்களுக்கு மட்டுமே, நேரடி வருகையில்லா முறை பதிவு அமலுக்கு வந்துள்ளது. செட்டில்மென்ட் போன்ற குடும்ப உறவுகளுக்குள் எழுதப்படும் பத்திரங்கள் பதிவில், காகிதமில்லா முறை மட்டுமே அமலுக்கு வந்துள்ளது.
இப்போதைக்கு இல்லை
இதில் புகைப்படம் எடுப்பது, விரல் ரேகை, விழிப்படலம் பதிவு செய்வது போன்ற பணிகள், சார் – பதிவாளர் அலுவலகத்தில் மட்டுமே மேற்கொள்ளப்படும். இதற்கான வசதிகள் வெளியில் இருக்காது என்பதால், நேரில் வர அழைக்கிறோம்.
வெளியிலேயே விரல் ரேகை பதிவு போன்ற பணிகளை மேற்கொள்ளும் வசதிகள் வரும்போது, இந்த ஆவணங்கள் நேரடி வருகையில்லா முறைக்கு மாற்றப்படும். அதுவரை தற்போதைய நிலை தொடரும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.