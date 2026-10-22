மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இலவச பயணம் அரசாணை வெளியிட தினகரன் கோரிக்கை
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இலவச பயணம் அரசாணை வெளியிட தினகரன் கோரிக்கை
UPDATED : அக் 22, 2026 09:23 PM
ADDED : அக் 22, 2026 09:18 PM
சென்னை: ‘அரசு பஸ்களில் மாற்றுத்திறனாளிகள் இலவசமாக பயணிக்க, அரசாணை வெளியிட வேண்டும்’ என, அ.ம.மு.க., பொதுச்செயலர் தினகரன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு அரசு பஸ்களில் இலவச பயணத் திட்டத்தை, த.வெ.க., அரசு அறிவித்துள்ளது. அதுபோல, மாற்றுத்திறனாளிகளையும், அவர்களுடன் துணையாளர் ஒருவரையும் கட்டணமின்றி பயணிக்க அனுமதிக்குமாறு கோரி, அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளிகள் சங்கத்தினர் தமிழகம் முழுதும் போராட்டம் நடத்தியுள்ளனர்.
வெறும் ‘ரீல்ஸ் கன்டென்ட்’க்காக அவசரகதியில் அறிவிப்புகளை வெளியிடுவதும், அவற்றை செயல்படுத்துவதற்கான அரசாணைகளை பிறப்பிக்காமல் காலம் தாழ்த்துவதும், த.வெ.க., அரசின் வாடிக்கையாகி விட்டது.
எனவே, சட்டசபையில் அறிவித்ததை நிறைவேற்றும் வகையில், அரசு பஸ்களில், மாற்றுத்திறனாளிகளும் அவர்களுடன் ஒரு துணையாளரும் கட்டணமின்றி பயணிக்க, உடனடியாக அரசாணை பிறப்பிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.