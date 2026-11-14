பழனிசாமியை அழிப்பதே தினகரனின் கொள்கை

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தமிழகத்தில் முதல்வர் விஜய் தலைமையில் நடக்கும் ஆட்சியில், யார் தவறு செய்திருந்தாலும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அதை முதல்வர் விஜய் உறுதி செய்வார்.
‘தவெகவும், பாலியல் குற்றங்களும் என்ற தலைப்பில் ஒரு புத்தகமே எழுதலாம்’ என, அ.ம.மு.க., பொதுச்செயலர் தினகரன் கூறியுள்ளார். அவர் எதைச் சொன்னாலும், அவற்றை ஒரு பொருட்டாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியதில்லை.
தினகரன், எந்தெந்த காலகட்டங்களில், என்னென்ன பேசி வருகிறார்; அவற்றை எப்படி மாற்றி மாற்றி பேசுகிறார் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். ‘பா.ஜ., – அ.தி.மு.க., கூட்டணியே கிடையாது’ என தினகரன் கூறி வருகிறார்.
அ.தி.மு.க. பொதுச்செயலர் பழனிசாமியை அரசியலில் இருந்து அழிப்பதையே ஒரே கொள்கையாகவும், லட்சியமாகவும் கொண்டு செயல்படுபவர் தினகரன்.
– அருண்ராஜ்
தமிழக அமைச்சர், த.வெ.க.,
ADDED : நவ 14, 2026 10:08 PM
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தமிழகத்தில் முதல்வர் விஜய் தலைமையில் நடக்கும் ஆட்சியில், யார் தவறு செய்திருந்தாலும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அதை முதல்வர் விஜய் உறுதி செய்வார்.
‘தவெகவும், பாலியல் குற்றங்களும் என்ற தலைப்பில் ஒரு புத்தகமே எழுதலாம்’ என, அ.ம.மு.க., பொதுச்செயலர் தினகரன் கூறியுள்ளார். அவர் எதைச் சொன்னாலும், அவற்றை ஒரு பொருட்டாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியதில்லை.
தினகரன், எந்தெந்த காலகட்டங்களில், என்னென்ன பேசி வருகிறார்; அவற்றை எப்படி மாற்றி மாற்றி பேசுகிறார் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். ‘பா.ஜ., – அ.தி.மு.க., கூட்டணியே கிடையாது’ என தினகரன் கூறி வருகிறார்.
அ.தி.மு.க. பொதுச்செயலர் பழனிசாமியை அரசியலில் இருந்து அழிப்பதையே ஒரே கொள்கையாகவும், லட்சியமாகவும் கொண்டு செயல்படுபவர் தினகரன்.
– அருண்ராஜ்
தமிழக அமைச்சர், த.வெ.க.,