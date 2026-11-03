தேர்வு கட்டணம் வசூல் கூடாது பள்ளி கல்வி இயக்குனர் உத்தரவு
தேர்வு கட்டணம் வசூல் கூடாது பள்ளி கல்வி இயக்குனர் உத்தரவு
UPDATED : நவ 03, 2026 01:59 AM
ADDED : நவ 03, 2026 01:57 AM
கரூர்: தமிழகத்தில் உள்ள அரசு மற்றும் அரசு நிதியுதவி பெறும் பள்ளிகளில், 6 முதல் பிளஸ் 2 வரை பயிலும் மாணவர்களிடம், தேர்வுக்கான வினாத்தாள் கட்டணம் மற்றும் முறையற்ற கட்டணங்கள் எதையும் வசூலிக்கக் கூடாது என, பள்ளிக்கல்வி இயக்குனர் லதா உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இதுதொடர்பாக, அனைத்து மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கும், அவர் அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கை:
சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் தொடரப்பட்ட வழக்கில், அரசு மற்றும் அரசு நிதியுதவி பெறும் உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில், 6 முதல் பிளஸ் 2 வரை பயிலும் மாணவர்களிடம், தேர்வுகளுக்கான வினாத்தாள் கட்டணம் மற்றும் எவ்வித முறையற்ற கட்டணங்களும் வசூலிக்கக் கூடாது என, இடைக்கால தடை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
நீதிமன்ற உத்தரவின் அடிப்படையில், மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களுக்கும், இதுகுறித்து உரிய அறிவுறுத்தல்கள் வழங்க வேண்டும். மாணவர்கள் எவரிடமும் வினாத்தாள் கட்டணமோ அல்லது இதர முறையற்ற கட்டணங்களோ வசூலிக்கப்படுவதை முழுமையாக தவிர்க்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.