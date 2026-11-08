எனக்கு பேனர் வைத்தால் ஒழுங்கு நடவடிக்கை: வைகோ
எனக்கு பேனர் வைத்தால் ஒழுங்கு நடவடிக்கை: வைகோ
UPDATED : நவ 08, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 08, 2026 07:08 PM
UPDATED : நவ 08, 2026 07:12 PM ADDED : நவ 08, 2026 07:08 PM
சென்னை: ‘நான் பங்கேற்கும் எந்த நிகழ்ச்சிகளிலும், கட்சியினர் பேனர்கள் வைக்கக் கூடாது’ என, ம.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் வைகோ கூறியுள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
அரசியல் கட்சியினர், கலைத்துறையினர், வணிக நிறுவனத்தார், தொழில் முனைவோர், ஆலய வழிபாட்டினர், பொது நல அமைப்புகளை சார்ந்தோர், திருவிழாக்கள், திருமணங்கள், துக்க நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவோர் அனைவரும், சாலை ஓரங்களில் பெரிய பெரிய பேனர்களை வைக்கின்றனர்.
அந்த பேனர்கள் பல சமயங்களில் கீழே விழும்போது, அதில் சிக்கி பலர் படுகாயமுற்றும், சிலர் உயிர் இழப்புக்கும் ஆளாகினர். இதனால், பேனர்கள் வைக்கக் கூடாது என்றும், அப்படி வைத்தால் அபராதமும், தண்டனையும் விதிக்கப்படும் என, நீதிமன்றங்களும், அரசும் எச்சரித்துள்ளன. ஆனாலும், இந்த பேனர் கலாச்சாரம் அகலாமல் நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் விபரீதம் நேர்ந்து வருகிறது.
அதனால் தான் சமீபத்தில் கூட, அப்படி ஒரு துயர நிகழ்வு ஏற்பட்டு விட்டது. ம.தி.மு.க.,வினர் பேனர்கள் வைக்கக் கூடாது என, நான் 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கூறினேன். ஆர்வமிகுதியால் கடசியினர் அவ்வப்போது ஆங்காங்கே பேனர்கள் வைக்கின்றனர். நான் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சிகளில் அதை காண்கிறேன்.
இப்போது திட்டவட்டமாக அறிவிக்கிறேன். எக்காரணம் கொண்டும், எந்த நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும், இனி எங்கும் பேனர்கள் வைக்கவே கூடாது. அப்படி மீறி வைத்தால், நான் அந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க மாட்டேன். அவர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுப்பேன்.
இவ்வாறு அதில் கூறியுள்ளார்.