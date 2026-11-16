விவசாயிகள், ஆசிரியர்கள் மீதான வழக்கு வாபஸ் பெற்றும் குழப்பம் தீரவில்லை
விவசாயிகள், ஆசிரியர்கள் மீதான வழக்கு வாபஸ் பெற்றும் குழப்பம் தீரவில்லை
UPDATED : நவ 16, 2026 06:57 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:54 PM
திருப்பூர்: விவசாயிகள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகளை திரும்பப் பெற்று அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ள நிலையில், வன்முறை மற்றும் பெண் காவலர்கள் காயமடைந்ததாக பதியப்பட்ட பிரிவு வழக்குகளுக்கும் இந்த உத்தரவு பொருந்துமா என்ற குழப்பம் எழுந்துள்ளது.
‘கடந்த, 2021 மே முதல், 2026 ஏப்ரல் வரை பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி போராடிய விவசாயிகள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் மீதான வழக்குகள் வாபஸ் பெறப்படும்’ என, சட்டசபையில், 110 விதியின் கீழ், முதல்வர் விஜய் அறிவித்தார்.
இதனால், 600 வழக்குகள் திரும்பப் பெறுவதாகவும், இதன் வாயிலாக, 92 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் விடுவிக்கப்படுவதாகவும் அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அரசின் இந்த அறிவிப்பு, போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றுள்ள போதிலும், சில சட்ட ரீதியான குழப்பங்கள் நீடிப்பதாகக் கூறுகின்றனர்.
போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் தரப்பில் கூறப்படுவதாவது:
அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் விவசாய அமைப்பினர் நடத்திய போராட்டங்களை பொறுத்தவரை, போலீசாரை எதிர்க்க வேண்டும் என்ற நோக்கமோ, சட்டம் – ஒழுங்கு பிரச்னை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணமோ கிடையாது.
மாறாக, நீண்டகாலமாக கிடப்பில் உள்ள கோரிக்கைகள் அரசின் கவனத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் முக்கிய காரணமாக இருந்தது. அதேநேரம், சில இடங்களில் வேண்டுமென்றே வன்முறை கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டதையும் மறுப்பதற்கில்லை.
அரசாணையில், ‘அமைதியான முறையில் போராடியவர்கள்’ மீதான வழக்குகள் மட்டுமே வாபஸ் பெறப்படுவதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. சில இடங்களில் நடந்த போராட்டங்களில் வன்முறை ஏற்பட்டதாகவும், பெண் காவலர்கள் காயமடைந்ததாகவும் முதல் தகவல் அறிக்கையில், குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதனடிப்படையில், தமிழ்நாடு பெண்கள் துன்புறுத்தல் தடுப்புச் சட்டப்பிரிவின் கீழும் சில வழக்குகள் பதியப்பட்டுள்ளன.
எனவே, இதுபோன்ற குறிப்பிட்ட குற்றச்சாட்டுகள் கொண்ட வழக்குகளுக்கும் தற்போதைய அரசாணை பொருந்துமா அல்லது அவை விதிவிலக்காகக் கருதப்படுமா என்பதை அரசு தெளிவுபடுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.