கள்ளக்குறிச்சி த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., வை தகுதிநீக்கம் செய்யுங்கள்: பா.ஜ., தமிழிசை
கள்ளக்குறிச்சி த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., வை தகுதிநீக்கம் செய்யுங்கள்: பா.ஜ., தமிழிசை
ADDED : நவ 18, 2026 08:57 PM
கள்ளக்குறிச்சி: ‘‘கள்ளக்குறிச்சி பெண் கலெக்டருக்கு ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பிய த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., வை தகுதி நீக்கம் செய்ய வேண்டும்’’ என, பா.ஜ., தமிழக முன்னாள் தலைவர் தமிழிசை தெரிவித்தார்.
பெண் கலெக்டருக்கு ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதாக, த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., அருள் விக்னேஷை கண்டித்து, கள்ளக்குறிச்சியில் இன்று (நவ.,18), பா.ஜ., சார்பில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில், தமிழிசை பேசியதாவது:
பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பேன் என்று சொல்லித்தான், முதல்வர் விஜய் ஆட்சிக்கு வந்தார். ஆனால், கள்ளக்குறிச்சியில் பெண் கலெக்டருக்கே பாதுகாப்பில்லை. அவருக்கு, விஜய் கட்சியின் எம்.எல்.ஏ., ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பி உள்ளார். இந்த விவகாரத்தில், முதல்வர் மவுனம் காப்பது கண்டனத்துக்கு உரியது.
நல்ல ‘புரோ’வாக இருப்பார் என, தமிழக மக்கள் நம்பினர். ஆனால், அவர் ‘பேட் புரோ’வாக உள்ளார். அவருடன் இருப்போரும் ‘பேட் புரோ’க்களாகவே உள்ளனர்.
‘அந்த எம்.எல்.ஏ., பாவம்’ என, காங்., தமிழக தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் கூறுகிறார். ஆட்சியில் ஒட்டிக்கொண்டு இருப்பதற்காக பெண்களின் பாதுகாப்பை கூட அடகு வைக்கும் கட்சியாக காங்., மாறி விட்டது.
சம்பந்தப்பட்ட பெண் கலெக்டர் புகார் அளித்தாரா என கேள்வி கேட்கின்றனர். ஐ.ஏ.எஸ்., படித்த ஒரு பெண் அதிகாரி, இப்படி ஒரு கேவலமான செயலுக்கு எப்படி நேரடியாக புகார் அளிப்பார்?
த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., அருள் விக்னேஷை தகுதி நீக்கம் செய்து, ஏற்கனவே 5 தொகுதிகளில் நடக்க வேண்டியுள்ள இடைத்தேர்தலுடன் சேர்த்து, கள்ளக்குறிச்சிக்கும் இடைத்தேர்தல் நடத்த வேண்டும். இங்கு, பெண்களின் பாதுகாப்புக்காக, இடைத்தேர்தல் வர வேண்டும்.
இவ்வாறு தமிழிசை பேசினார்.