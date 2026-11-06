ஆட்சியை கலைத்தால் பெண்கள் புரட்சி வெடிக்கும்; அமைச்சர் ஆதவ்
ஆட்சியை கலைத்தால் பெண்கள் புரட்சி வெடிக்கும்; அமைச்சர் ஆதவ்
ADDED : நவ 06, 2026 03:27 PM
ADDED : நவ 06, 2026 03:27 PM
சென்னையில் 1,276 மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு ரூ.117.07 கோடி மதிப்பிலான வங்கி நிதி இணைப்பு விழா நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் ஆதவ் பேசியதாவது;
தற்போதுள்ள கட்டமைப்பு அனைத்தும் ஆண்களை மையப்படுத்தியே இருக்கிறது. சமையல் என்பது இருபாலருக்கும் பொறுப்பாக இருக்க வேண்டும். எந்த ஜாதி. மதமாக இருந்தாலும் பெண்களுக்கான சம உரிமை என்று எங்குமே இல்லை. பெண்களின் அடையாளத்திற்காக போராடுகிறோம்.
தமிழகத்தில் மதுவை முற்றிலும் ஒழிப்பதே அரசின் நோக்கம். அமைச்சர்களாக இருக்கும் எங்களை போன்றவர்களுக்கு மது பான ஆலைகள் கிடையாது. 50 ஆண்டுகள் பிரச்னையை மாற்ற வேண்டும், அதற்கு கொஞ்சம் நேரம் கொடுங்கள்.
அடுத்து மழைக்காலம் வருவதற்குள் சென்னையில் இருக்கும் சாலைகள் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளுக்கு இணையாக சீரமைக்கப்படும். மக்களின் வாழ்க்கையை மாற்ற போராடுகிறோம், ஆனால் எதிர்க்கட்சிகள் ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை கூறுகின்றன. போலியான அந்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதில் அளித்துக் கொண்டு இருந்தால் அரசு பணிகளை செய்ய முடியாது.
இந்த ஆட்சியை கலைத்து பாருங்கள், அடுத்த நாளே தமிழகத்தில் பெண்கள் புரட்சி வெடிக்கும். பெண்கள் ரோட்டுக்கு வருவார்கள். ஆட்சியை கலைத்து விடுவார்கள் என்று எங்களுக்கு பயம் இல்லை. வரலாற்றிலே, தமிழகத்தில் 36 கட்சிகளும் சேர்ந்து எதிர்த்த ஒரே நபர் எங்கள் முதல்வர்.
இவ்வாறு அமைச்சர் ஆதவ் பேசினார்.