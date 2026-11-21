ADDED : நவ 21, 2026 07:40 PM
திருச்சி: திருச்சி, அரியமங்கலம், சீனிவாசன் நகரில் உள்ள அமராவதி ரேஷன் கடையில், சில நாட்களாக, வண்டு மொய்க்கும் அரிசி வினியோகம் செய்வதாக புகார்கள் எழுந்தன. பல முறை, அதிகாரிகளிடம் புகார் அளித்தும், யாரும் அதை கண்டுகொள்ளவில்லை.
இன்று (நவ.,21), ரேஷன் கடையில் வினியோகம் செய்த புழுங்கல் அரிசியில், அதிகமான வண்டுகள் இருந்தன.
ஆத்திரமடைந்த மக்கள், ரேஷன் கடை விற்பனையாளரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தகவல் அறிந்த கூட்டுறவு துறை அதிகாரிகள், சம்பந்தப்பட்ட ரேஷன் கடைக்கு சென்று, ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
வண்டுகள் இருந்ததால், அரிசி வினியோகத்தை நிறுத்தி, கடையில் இருப்பு வைக்கப்பட்டிருந்த அரிசி மூட்டைகளை அப்புறப்படுத்தினர்.
ரேஷன் கடை கட்டடத்தில் சேதமடைந்த தளத்தில் இருந்து, அரிசிக்கு வண்டுகள் வருவதால், கட்டிடத்தை சீரமைக்கும் வரை, வேறொரு கட்டடத்தில், ரேஷன் கடை இயங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.