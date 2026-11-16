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கரூர் கொளந்தாகவுண்டனுாரில் உள்ள கால்நடை மண்டல இணை இயக்குனர் அலுவலக வளாகத்தில், கால்நடை மருத்துவமனையை, அமைச்சர் கமலி ஆய்வு செய்து, நிருபர்களுக்கு பேட்டியளித்தார். அப்போது, அமைச்சர் கமலிக்கு அருகில் கலெக்டர் பிரசன்னா ராமசாமி, கிருஷ்ணராயபுரம் த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., சத்யா ஆகியோர் அமர்ந்திருந்தனர்.
இதில், எம்.எல்.ஏ.,வுக்கு அருகில், கரூர் த.வெ.க., மேற்கு மாவட்ட செயலர் மதியழகனும் அமர வைக்கப்பட்டிருந்தார். அதே சமயம், கரூர் ஆர்.டி.ஓ., கார்த்திகேயன், கால்நடை பராமரிப்புத்துறை மண்டல இணை இயக்குனர் விஜயகுமார் ஆகியோர், அமைச்சர் பின்புறம் நின்று கொண்டிருந்தனர். இந்த விவகாரம், தற்போது சர்ச்சையாகி வருகிறது.
மா.செ.,க்கு இருக்கை: அதிகாரிகளுக்கு இல்லை
மா.செ.,க்கு இருக்கை: அதிகாரிகளுக்கு இல்லை
ADDED : நவ 16, 2026 09:41 PM
ADDED : நவ 16, 2026 09:41 PM
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கரூர் கொளந்தாகவுண்டனுாரில் உள்ள கால்நடை மண்டல இணை இயக்குனர் அலுவலக வளாகத்தில், கால்நடை மருத்துவமனையை, அமைச்சர் கமலி ஆய்வு செய்து, நிருபர்களுக்கு பேட்டியளித்தார். அப்போது, அமைச்சர் கமலிக்கு அருகில் கலெக்டர் பிரசன்னா ராமசாமி, கிருஷ்ணராயபுரம் த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., சத்யா ஆகியோர் அமர்ந்திருந்தனர்.
இதில், எம்.எல்.ஏ.,வுக்கு அருகில், கரூர் த.வெ.க., மேற்கு மாவட்ட செயலர் மதியழகனும் அமர வைக்கப்பட்டிருந்தார். அதே சமயம், கரூர் ஆர்.டி.ஓ., கார்த்திகேயன், கால்நடை பராமரிப்புத்துறை மண்டல இணை இயக்குனர் விஜயகுமார் ஆகியோர், அமைச்சர் பின்புறம் நின்று கொண்டிருந்தனர். இந்த விவகாரம், தற்போது சர்ச்சையாகி வருகிறது.