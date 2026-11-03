புதிய வாகனங்களுடன் தீபாவளி கொண்டாட்டம்: பைக், கார்களுக்கு ரூ.1 லட்சம் வரை சலுகை
புதிய வாகனங்களுடன் தீபாவளி கொண்டாட்டம்: பைக், கார்களுக்கு ரூ.1 லட்சம் வரை சலுகை
UPDATED : நவ 03, 2026 06:22 PM
ADDED : நவ 03, 2026 03:48 PM
தீபாவளியில், வாடிக்கையாளர்களை கவர, புதிய பைக் மற்றும் கார்களுக்கு, 8,000 ரூபாய் முதல், ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரை, வாகன நிறுவனங்கள் சலுகைகளை அறிவித்துள்ளன.
தீபாவளி கொண்டாட்டத்திற்கு, புத்தாடைகள், பட்டாசு, இனிப்பு மட்டுமின்றி, புதிய பொருட்கள், வாகனங்கள் வாங்குவதும், வாடிக்கையாளர்களின் விருப்பமாக இருக்கிறது. இதற்காக, நாட்டின் முன்னணி ஆட்டோமொபைல் நிறுவனங்கள், பல்வேறு சலுகைகளை அறிவித்துள்ளன. மற்றொருபுறம் வாடிக்கையாளர்களை ஈர்க்கும் வகையில், ஷோரூம்களில் டிஜிட்டல் பலகைகளை திரையிட்டு, வண்ண வண்ண விளக்குளால் அலங்காரம் செய்யப்பட்டுள்ளன. தீபாவளியை புதிய வாகனங்களுடன் கொண்டாட விரும்புவோர், பைக், கார்களின் விலையை விசாரிக்க தொடங்கி உள்ளனர். இதனால், ஆட்டோமொபைல் ஷோரூம்களில், வாகனம் வாங்குவோர் வருகை அதிகரித்துள்ளது. இது, ஆட்டோமொபைல் நிறுவனங்களிடம், உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
இது குறித்து, ஆட்டோமொபைல் டீலர்கள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பின், தமிழகம், புதுச்சேரி தலைவர் தினேஷ்குமார் அகர்வால் கூறியதாவது:
பண்டிகை காலங்களில், பொதுமக்களிடம் வாங்கும் திறன் மற்ற நாட்களை விட அதிகமாக இருக்கும். நிறுவனங்களும் பல்வேறு சலுகையை அறிவிக்கும். அந்த வகையில், இந்த தீபாவளிக்கு இரு சக்கர வாகனம் மற்றும் கார்களுக்கு, பல்வேறு சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
முன்னணி நிறுவனங்கள் புதிய இருசக்கர வாகனங்கள் வாங்குவோருக்கு, 5,000 ரூபாய் முதல் 8,000 ரூபாய் வரை, சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. அதுபோல், பல்வேறு வகை கார்களுக்கு, 50,000 ரூபாய் முதல் ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரை, சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. நிறுவனங்களின் விளம்பரம் மற்றும் சலுகை அறிவிப்புகளை பார்த்து, பொதுமக்கள் விசாரிக்க தொடங்கி விட்டனர். இந்த வாரம் விற்பனை அதிகரிக்கும்.
குறிப்பாக, புதிய மின்சார இருசக்கர மற்றும் கார்களை வாங்க, மக்கள் அதிக ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். பெட்ரோல் விலை உயர்வுக்கு மாற்றாக, மக்கள் யோசிக்க தொடங்கி விட்டனர். அரசு மானியமும் வழங்குவதால், ஆண்டுதோறும் இவ்வாகனங்கள் 10 சதவீதம் வளர்ச்சி அடைந்து வருகின்றன. இந்த தீபாவளிக்கு புதிய வாகனங்களின் விற்பனை, கடந்த தீபாவளியை விட, 15 முதல் 20 சதவீதம் கூடுதலாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கிறோம்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.