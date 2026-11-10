ஓசூர் பகுதியில் தீபாவளி பட்டாசு விற்பனை கடந்த ஆண்டை விட 30 சதவீதம் குறைவு
ஓசூர் பகுதியில் தீபாவளி பட்டாசு விற்பனை கடந்த ஆண்டை விட 30 சதவீதம் குறைவு
UPDATED : நவ 10, 2026 10:54 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:51 AM
ஓசூர்: ஓசூர் பகுதியில் நடப்பாண்டு தீபாவளி பண்டிகைக்கு, 30 சதவீதம் அளவிற்கு பட்டாசு விற்பனை குறைந்து விட்டதாக, கடை உரிமையாளர்கள் புலம்பி வருகின்றனர்.
தமிழக எல்லையான ஓசூர் மற்றும் அதன் சுற்றப்புற பகுதிகளில், 100க்கும் மேற்பட்ட பட்டாசு கடைகள் உள்ளன. தமிழகம் மட்டுமின்றி, கர்நாடகா வாழ் மக்களும், ஒவ்வொரு ஆண்டும் தீபாவளி பண்டிகை நாட்களில், பட்டாசுகளை வாங்க, ஓசூருக்கு படையெடுப்பர். கடந்தாண்டு, 100 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் பட்டாசுகள் விற்பனையானதாக, கடை உரிமையாளர்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
தமிழ்நாடு பட்டாசு வணிகர் கூட்டமைப்பின், சேலம் மண்டல தலைவர் கண்ணன் கூறியதாவது:
நடப்பாண்டு பட்டாசு விலை உயர்ந்ததால், 120 கோடி ரூபாய் அளவிற்கு பட்டாசுகள் விற்பனையாகும் என, எதிர்பார்த்தோம். ஆனால், 30 சதவீதம் அளவிற்கு பட்டாசு விற்பனை குறைந்து, லாப சதவீதமும் குறைந்து விட்டது.
ஓசூர் பகுதியில் கடந்தாண்டு விற்பனையான அளவிற்கு மேல், நடப்பாண்டு விற்பனை நடக்கும் என எதிர்பார்த்தோம். ஆனால், உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புகளை மீறி, ஆன்லைன்களில் பட்டாசுகள் விற்பனை செய்யப்பட்டதால், கடைகளில் வியாபாரம் பெருமளவு பாதித்தது. மேலும், கடைகளின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்துள்ளது.
அதனால், கடந்தாண்டுடன் ஒப்பிடும்போது, நடப்பாண்டு கிட்டத்தட்ட, 30 சதவீதம் அளவிற்கு பட்டாசு விற்பனை பாதித்துள்ளது. நாங்கள் வழங்கும் சலுகை விலை போக, மக்கள் மேலும் சலுகை கேட்டதால், 20 சதவீதம் வரை கூடுதலாக சலுகை வழங்கினோம். அதனால், எங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய லாபத்தின் அளவும் குறைந்து விட்டது. ஆன்லைன் பட்டாசு விற்பனையை, ஆந்திரா, கேரள மாநிலங்களை போல், தமிழக அரசு தடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.