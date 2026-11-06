விளைபொருள் ஏலத்துக்கு தீபாவளிக்காக விடுமுறை

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ஈரோடு: தீபாவளி பண்டிகைக்காக, ஈரோடு மாவட்டம், கொடுமுடி ஒழுங்கு முறை விற்பனை கூடத்தில் வரும், 9ம் தேதி நடக்கும் கொப்பரை தேங்காய் ஏலத்துக்கு விடுமுறை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதேபோல், அவல்பூந்துறை ஒழுங்கு முறை விற்பனை கூடத்தில், இன்று நடக்கும் கொப்பரை ஏலத்துக்கும், அந்தியூரில், 9ம் தேதி நடக்கும் ஏலத்துக்கும் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
பெருந்துறை வேளாண் உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில் நாளையும், நாளை மறுதினமும் நடக்கும் கொப்பரை தேங்காய் ஏலத்துக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ADDED : நவ 06, 2026 06:06 PM
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ஈரோடு: தீபாவளி பண்டிகைக்காக, ஈரோடு மாவட்டம், கொடுமுடி ஒழுங்கு முறை விற்பனை கூடத்தில் வரும், 9ம் தேதி நடக்கும் கொப்பரை தேங்காய் ஏலத்துக்கு விடுமுறை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதேபோல், அவல்பூந்துறை ஒழுங்கு முறை விற்பனை கூடத்தில், இன்று நடக்கும் கொப்பரை ஏலத்துக்கும், அந்தியூரில், 9ம் தேதி நடக்கும் ஏலத்துக்கும் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
பெருந்துறை வேளாண் உற்பத்தியாளர் கூட்டுறவு விற்பனை சங்கத்தில் நாளையும், நாளை மறுதினமும் நடக்கும் கொப்பரை தேங்காய் ஏலத்துக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.