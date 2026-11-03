தீபாவளி ஷாப்பிங்! ஏராளமான சலுகைகள் தாராளமாக அள்ளுங்கள்!
தீபாவளி ஷாப்பிங்! ஏராளமான சலுகைகள் தாராளமாக அள்ளுங்கள்!
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 08:06 PM
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சென்னையில் உள்ள பல்வேறு வர்த்தக நிறுவனங்களில் ஏராளமான சலுகைகளை வாரி வழங்கி உள்ளன. பொது மக்கள் ஜாலியாக ஒரு ரவுண்டு அடித்து, தேவையான பொருட்களை தள்ளுபடி விலையில் வாங்கி மகிழ்ச்சியாக தீபாவளியை கொண்டாடலாம்.
போத்தீஸ் ஸ்வர்ண மஹால்:
தங்க நகைகளுக்கு சவரனுக்கு 2,000 ரூபாயும், வைர நகைகளுக்கு காரட்டுக்கு 12,000 ரூபாயும் தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது. எம்.ஆர்.பி., வெள்ளி நகைகளுக்கு 10 சதவீதம், பிளைன் வெள்ளிப் பொருட்களுக்கு பூஜ்ய சதவீதம் செய்கூலி, சேதாரம், பிளாட்டினம் நகைகளுக்கு செய்கூலியில் 15 சதவீதம், ஆன்டிக் வெள்ளிப் பொருட்களுக்கு சேதாரத்தில் 25 சதவீதம் சிறப்பு தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது.
எச்.டி.எப்.சி., வங்கி கிரெடிட் கார்டுகள் வாயிலாக நகைகள் வாங்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு 5,000 ரூபாய் வரை உடனடி தள்ளுபடியும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருமணம் உள்ளிட்ட சுப நிகழ்ச்சிகளுக்கான பிரத்யேக வடிவமைப்புகளில் தங்கம், வைரம், வெள்ளி நகைகள், போத்தீஸ் ஸ்வர்ண மஹாலில் கிடைக்கின்றன. அனைத்து பர்ச்சேஸ்களுக்கும் இலவச பரிசுகள் வழங்கப்படுகின்றன. இந்த தீபாவளி சிறப்பு சலுகையை போத்தீஸ் அனைத்து கிளைகளிலும் பெறலாம்.
இ.எப். -ஐ.எப். இயற்கை டைமண்ட் ஜுவல்லரி:
இந்த தீபாவளியை மேலும் ஒளிமயமாகவும், மறக்க முடியாததாகவும் மாற்ற, தனித்துவமான வைர நகைகளை, உற்பத்தியாளர் விலையிலேயே, இ.எப். -ஐ.எப். இயற்கை டைமண்ட் ஜுவல்லரி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
அன்றாட நகைகள், நவீன வடிவமைப்புகள், பாரம்பரிய கோவில் பாணி நகைகள், திருமண நகைகள், வாடிக்கையாளர்களின் விருப்பத்திற்கேற்ற தனி வடிவமைப்புகள் என பல்வேறு தேர்வுகளை இ.எப். -ஐ.எப்., ஜுவ்ல்லரி வழங்குகிறது. தோடுகள், மோதிரங்கள், பதக்கங்கள், நெக்லஸ்கள், வளையல்கள், பிரேஸ்லெட்டுகள், மூக்குத்திகள், ஹாரங்கள், சாலிடர் வைரங்கள் என விரிவான தொகுப்புகள் வாடிக்கையாளர்களுக்காக காத்திருக்கின்றன.
வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் வசதிக்கேற்ப ஷோரூமிற்கு நேரில் வருகை தந்தோ அல்லது உலகின் எந்தப் பகுதியிலிருந்தும் இ.பி.-ஐ.எப்., டைமண்ட் சேமிப்பு திட்டத்தில் இணையலாம். மாதாந்திர தவணைகளை வங்கிப் பரிமாற்றம் வாயிலாக செலுத்தி, திட்டம் நிறைவடைந்ததும், ஷோரூமிற்கு நேரில் வந்தோ, இணையதளம் வாயிலாகவோ நகைகளை தேர்வு செய்யலாம். அவ்வாறு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நகைகள் வாடிக்கையாளர்களின் வீட்டிற்கே அனுப்பி வைக்கப்படும்.
சென்னை, தி.நகர், கோபதி நாராயணசாமி செட்டி சாலையில், ஜெயின் கோவில் அருகே உள்ள இ.எப். -ஐ.எப். ஷோரூமிற்கு வருகை தந்து, பிரத்யேகமான வைர நகைகளை தேர்ந்தெடுங்கள்.
ஜி.ஆர்.டி., ஜுவல்லர்ஸ்:
தீபாவளியை சிறப்பாக கொண்டாட, தங்கம், வைரம், பிளாட்டினம், வெள்ளி நகைகளுக்கு சிறப்பு சலுகையை ஜி.ஆர்.டி., ஜுவல்லர்ஸ் அறிவித்துள்ளது. அதன்படி, தங்க நகைகள் வாங்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு, வாங்கும் தங்கத்தின் எடைக்கு நிகரான வெள்ளி முற்றிலும் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது.
பழைய தங்கத்தை மாற்றும்போது, கிராமுக்கு 150 ரூபாய் கூடுதல் மதிப்பு, வாங்கும் ஒவ்வொரு காரட் வைரத்திற்கும், 25 கிராம் வெள்ளி இலவசம், ஒவ்வொரு காரட் அன்கட் வைரத்திற்கும் 2 கிராம் வெள்ளி இலவசம் என பல சலுகைகள் வழங்கப்படுகின்றன.
இதனுடன், வெள்ளிப் பொருட்களின் சேதாரத்தின் மீது 25 சதவீதம் தள்ளுபடி, ஒரு கிராம் பிளாட்டினம் நகை வாங்கினால் ஒரு கிராம் வெள்ளி இலவசம், வெள்ளி நகைகளின் எம்.ஆர்.பி., விலையில் 10 சதவீதம் தள்ளுபடி ஆகிய சலுகைகளும் கிடைக்கின்றன. எச்.டி.எப்.சி., வங்கி கிரெடிட் கார்டுகள் வாயிலாக நகைகள் வாங்கும்போது சிறப்பு கேஷ்பேக் சலுகையை ஜி.ஆர்.டி., அறிவித்துள்ளது.
நல்லி பேஷன்ஸ்:
தீபாவளியை முன்னிட்டு, ‘நவா’ என்ற புதிய பட்டுச் சேவை தொகுப்பை, நல்லி பேஷன்ஸ் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. காஞ்சிபுரம் பட்டின் அடிப்படைத் தன்மைகளில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல், துாய பட்டுத் துணி, ஜரிகை பார்டர்கள், கோவில் வடிவங்கள், பாரம்பரிய பூட்டாக்கள் அனைத்தும் வழக்கமான காஞ்சிபுரம் நெசவு முறையிலேயே உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
கண்களைக் கவரும் பவளச் சிவப்பு, அடர் மெஜந்தா, மென்மையான பிளஷ் பிங்க், செழுமையான வைன் நிறங்களுடன், வெள்ளி, செம்புத் தங்க நிற பார்டர்களுடன், இந்த புடவை அழகாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஜரிகை கோடுகள், அழகிய பூட்டாக்கள், பாரம்பரிய கோவில் டிசைன் பார்டர்கள் என ஒவ்வொரு புடவையும் தனித்துவமான வண்ணக் கலவையில் மிளிர்கிறது.
கான்ட்ராஸ்ட் பிளவுஸ், எம்பிராய்டரி வேலைப்பாடுகள் கொண்ட கைப்பகுதிகள், ஹை நெக் வடிவமைப்புகள், சில மாடல்களில் இடுப்புப் பட்டை எனப் பல புதுமையான அம்சங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. குடும்ப விழாக்களில் பாரம்பரியமாகவும், பண்டிகை விருந்துகளில் நவீனமாகவும், தீபாவளி சந்திப்புகளில் அனைவரையும் கவரும் வகையிலும் இந்தப் புடவைகளை அணியலாம். நவா தொகுப்பு, சென்னை, தி.நகர், நாகேஸ்வரன் ராவ் சாலையில் உள்ள நல்லி பேஷன்ஸ் விற்பனையகத்தில் மட்டுமே பிரத்யேகமாகக் கிடைக்கிறது.
ஆரெம்கேவி சில்க்ஸ்:
வழக்கம்போல இந்த ஆண்டும் தீபாவளியை முன்னிட்டு, புது விதமான கலெக்சன்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பாரம்பரியமிக்க பட்டுப் புடவைகள், கலைநயமிக்க ராகமாலா ஓவியங்கள், எடை குறைவான லினோ பட்டு புடவைகள், ரிவர்சபிள் பட்டு புடவைகள், ஜப்பானிய கலாசாரத்தை வெளிப்படுத்தும் பட்டு புடவைகள் என, நவீன காலத்தோடு போட்டிபோடக் கூடிய பல்வேறு வகையான கைத்தறி பட்டு புடவைகளை ஆரெம்கேவி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
செரோ ஷர்ட்ஸ்:
1971 முதல், தரம், நேர்த்தியான கைவினைத்திறன், கச்சிதமான ஆடைப் பொருத்தம் ஆகியவற்றில் தனித்துவமான நற்பெயரை உருவாக்கியுள்ளது செரோ ஷர்ட்ஸ். செரோ, எச்வி, ஏரிக்ஸ் என மூன்று பிராண்டுகள் இந்நிறுவனத்தின் அடையாளம்.
தீபாவளியை முன்னிட்டு, பண்டிகைக்கால ஆடைகள், அலுவலகம், முறையான நிகழ்வுகளுக்கான ஆடைகள், அன்றாடப் பயன்பாட்டிற்கான ஆடைகள் எனப் பல்வேறு தொகுப்புகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. கொண்டாட்டங்கள், குடும்பச் சந்திப்புகள், பரிசளிப்பு ஆகியவற்றுக்கு ஏற்ற சட்டைகள், கால்சட்டைகள், பண்டிகைக் காலத்திற்கும் அதற்குப் பிறகான அன்றாடத் தேவைகளுக்கும் ஏற்ற தேர்வுகளை வழங்குகின்றன.
ஜாக்கார்டு, சாட்டின் சட்டைகள், துாய பருத்தி சட்டைகள், லினன் கலவை ஆடைகள், மலர் வடிவங்கள், பைஸ்லி வடிவங்கள், நவீன அப்ஸ்ட்ராக்ட் அச்சு வடிவங்கள் எனப் பலவிதமான ஆடைகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
6 முதல் 16 வயது வரையிலான சிறுவர்களுக்காக அரைக்கை, முழுக்கை சட்டைகள், பல்வேறு அழகிய டிசைன்களில் கிடைக்கின்றன. கோயம்புத்தூர், சென்னை, திருச்சி, மதுரை ஆகிய நகரங்களில் உள்ள ஐந்து பிரத்யேக ஷோரூம்களில் இந்த மூன்று பிராண்டுகளின் ஆடைத் தொகுப்புகளையும் வாடிக்கையாளர்கள் பார்வையிட்டு வாங்கலாம். முன்னணி ஆடை விற்பனையகங்களிலும் செரோ பிராண்டுகள் கிடைக்கின்றன.
சூப்பர் சரவணா ஸ்டோர்ஸ்:
தீபாவளிக்காக சூப்பர் சரவணா ஸ்டோர்ஸ், ஆடை, ஆபரணங்களில் எண்ணிலடங்கா ரகங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. மதுரை மாநகர், புறநகர் பகுதிகள், ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, தேனி, திண்டுக்கல், விருதுநகர், தென்காசி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, உள்ளிட்ட தென்தமிழகத்தின் 10 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த வாடிக்கையாளர்கள் தீபாவளி ஷாப்பிங் செய்வதற்காக, திருவிழா போல மாட்டுத்தாவணி சூப்பர் சரவணா ஸ்டோர்சில் ஒன்றுதிரண்டு பிடித்த விலையில், பிடித்த ஆடை, ஆபரணங்களை வாங்கி செல்கின்றனர்.
கலைநயத்துடன், எழில்மிகு வண்ணங்களில் நேர்த்தியாக வடிவமைக்கப்பட்ட ஆடைகள், நாடு முழுதும் இருந்து வரவழைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளரும் சந்தோஷமாக ஷாப்பிங் செய்யும் வகையில் பட்டுசேலைகள், பட்டு வேட்டிகள், டிசைனர் சேலைகள், டோலா சில்க், மைசூர் டிஷ்யூ, டர்கிசில்க், லினன், லைக்ரா சேலைகள், பேன்சி, காட்டன் சேலைகள் சிறுவர், மோடிகோட்,, குர்தா, பைஜாமா, சிறுமியர், ஸ்டோன் ஒர்க், சோலி, அனார்கலி, காட்டன் குர்த்திஸ், லெஹன்கா, ஷராரா, பெண்கள், ஆடவர், ரெடிமேட் லைக்ரா ஆடைகள், சுடிதார் மெட்டீரியல், அனைவருக்குமான உள்ளாடைகள், சூப்பர் சரவணா ஸ்டோரில் குவிக்கப்பட்டுள்ளன.
உடைகளுக்கு ஏற்ற வண்ணங்களில் காலணிகள், வீட்டு அலங்காரப் பொருட்கள், தனித்துவமாக தருவிக்கப்பட்டு தனித்தனியாக வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. சூட்டிங், சர்ட்டிங் வேஷ்டி, லுங்கிகள் பயன்படுத்துவதோடு, உறவுகளுக்கும், நட்புகளுக்கும் பரிசளிக்கும் வகையில் மொத்தமாகவும், தேவைக்கு ஏற்பவும் ஷாப்பிங் செய்ய வசதியாக அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆடவரும், மங்கையரும், குட்டீஸ்களும், பண்டிகைகளில் சூடிமகிழும் வகையில் தங்கம், வெள்ளி, வைரம், பிளாட்டினம் ஆபரணங்கள் பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்டு வரவழைக்கப்பட்டுள்ளன. மொத்தத்தில் இந்த தீபாவளி வாடிக்கையாளர்களுக்கு சூப்பர் தீபாவளியாக கொண்டாட, சூப்பர் சரவணா ஸ்டோர் கட்டமைத்துள்ளது.
கிரியாஸ் ஆனந்த தீபாவளி திருவிழா:
கிரியாஸில் ஒவ்வொரு பொருள் வாங்கும்போதும், தங்கம், வெள்ளி நாணயங்கள் பரிசாக வழங்கப்படுகின்றன. பைனான்ஸ் முறையில் வாங்கினால் 20,000 ரூபாய் வரை கேஷ்பேக், கிரெடிட் கார்டில் வாங்கினால் 20 சதவீதம் வரை கேஷ்பேக் வழங்கப்படும்.
இதுதவிர, ஏராளமான இலவசப் பரிசுகள், மிகக் குறைந்த விலையில் பொருட்கள், எளிய மாதத் தவணை வசதிகள் என உங்கள் தீபாவளியை இன்னும் இனிமையாக்கும் அசத்தல் சலுகைகள் காத்திருக்கின்றன. இன்றே அருகிலுள்ள கிரியாஸ் ஷோரூமிற்கு வாருங்கள்; அசத்தல் சலுகைகளை அள்ளிச் செல்லுங்கள்.
தி சென்னை சில்க்ஸ்:
தி சென்னை சில்க்ஸில் புதிய வரவுகளுடன், காம்போ ஆபர்களுடன் புத்தாடைகள் கிடைப்பதால் வாடிக்கையாளர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் பர்ச்சேஸ் செய்கின்றனர். பட்டுப்புடவைகள் காம்போ, பேன்சி புடவைகள் காம்போ, பேன்சி ஆர்ட் புடவைகள், ஆறு வெரைட்டிகளில் சிந்தெடிக் புடவை காம்போ, டிரஸ் மெட்டீரியல். டாப்ஸ், நைட்டிஸ், ஆண்கள் ஷர்ட் பாண்ட், டி ஷர்ட் என அனைத்து பிரிவுகளிலும் இந்த காம்போ ஆபர்கள் கிடைக்கின்றன.
பட்டுச் சேலைகள் காம்போ 2,000 ரூபாய், 2,500 ரூபாய், 3,000 ரூபாய், 3,500 ரூபாய், சிந்தெடிக் புடவைகள் காம்போ 300 ரூபாய் முதல் 1000 ரூபாய் வரையும். பேன்சி காட்டன் புடவைகள் காம்போ 1000 ரூபாய், கட்வால் காட்டன் புடவைகள் காம்போ 600 ரூபாய், ஐதராபாத் காட்டன் புடவைகள் காம்போ 1000 ரூபாய், காட்டன் டிரஸ் மெட்டீரியல் காம்போ 800 ரூபாய், 3 டாப்ஸ் காம்போ 750 ரூபாய், நைட்டிஸ் காம்போ 900 ரூபாய், டி ஷர்ட் காம்போ 600 ரூபாய், பேண்ட், காம்போ 1200 ரூபாய், சட்டைகள் காம்போ 1000 ரூபாய் என அசத்தலான தீபாவளி கலெக்சன்கள் நிறைந்துள்ளன.
சவுத் இந்தியா ஷாப்பிங் மால், வேளச்சேரி:
சென்னை, வேளச்சேரி, தாம்பரம் பிரதான சாலையில் உள்ள, சவுத் இந்தியா ஷாப்பிங் மால், வாடிக்கையாளர்களிடையே அமோக வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது. பல தளங்களைக் கொண்ட இந்த பிரம்மாண்ட ஷோரூம், குடும்பத்தினர் அனைவரும் ஒரே இடத்தில் தங்களுக்குத் தேவையான பொருட்களை வாங்குவதற்கான சிறந்த ஷாப்பிங் மையமாக உருவெடுத்துள்ளது.
தீபாவளி, திருமணக் கால ஷாப்பிங்கிற்கான பிரத்யேக கலெக்ஷன்கள் வாடிக்கையாளர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளன. பாரம்பரிய பட்டுச் சேலைகள், பிரம்மாண்ட திருமணப் பட்டுச் சேலைகள், நவீன மேற்கத்திய ஆடைகள், குழந்தைகளுக்கான வண்ணமயமான ஆடை வகைகள் என அனைத்து வயதினருக்கும் ஏற்ற ஏராளமான புதிய ரகங்கள் இங்குள்ளன.
சென்னை, அதன் சுற்றுவட்டார மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்கள், சவுத் இந்தியா ஷாப்பிங் மாலுக்கு வருகை தந்து, தீபாவளி பண்டிகை கால தொடக்க சலுகைகளை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு அந்நிறுவனம் அழைப்பு விடுத்துள்ளது.