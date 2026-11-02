தீபாவளி சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கம்: போக்குவரத்து ஊழியருக்கு 'நோ லீவ்'
தீபாவளி சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கம்: போக்குவரத்து ஊழியருக்கு 'நோ லீவ்'
UPDATED : நவ 02, 2026 10:41 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:29 PM
திருப்பூர்: தீபாவளி சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்பட உள்ளதால், நவ., 5 முதல், 7ம் தேதி வரை, மூன்று நாள் விடுப்பு எடுக்க போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்குத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
வரும், 8ம் தேதி தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது. வெளியூர் மற்றும் பிற மாவட்டங்களுக்குச் செல்லும் பயணியர் வசதிக்காக, நவ., 5 முதல், 7ம் தேதி வரை மாநிலம் முழுதும், 15 ஆயிரத்து 659 சிறப்பு பஸ்களை போக்குவரத்துக் கழகம் இயக்குகிறது. சென்னையில் இருந்து அனைத்து மாவட்டத் தலைநகரங்களுக்கும் கூடுதல் பஸ்கள் இயக்கப்பட உள்ளன.
நவ., 6, 7ம் தேதிகளில் பயணியர் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் என, எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சிறப்பு பஸ்கள் தடையின்றி இயக்கப்படுவதை உறுதி செய்ய, எட்டு கோட்டங்களிலும் மேலாளர்கள் தலைமையில் பொது, வணிகம், தொழில்நுட்பம் மற்றும் கிளை மேலாளர்கள், போக்குவரத்து அலுவலர்கள் அடங்கிய குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
சிறப்பு பஸ் இயக்கம் மற்றும் கண்காணிப்புக் குழுவினர், அரசு பஸ் டிரைவர்கள், கண்டக்டர்கள் என அனைவரும் நவ., 5 முதல், 7ம் தேதி வரை விடுப்பு எடுக்க வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
அவசர மற்றும் மருத்துவ விடுப்பு தேவைப்பட்டால் முன்கூட்டியே தகவல் தெரிவித்து, மாற்று ஊழியர் பணிக்கு வருவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.