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சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, பயணிகளின் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கும் விதமாக, தெற்கு ரயில்வே சார்பில் சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
அதன்படி,
* நவ., 5ம் தேதி - சென்னை எழும்பூர் - கன்னியாகுமரி இடையே சிறப்பு ரயில்
* நவ., 7ம் தேதி - தாம்பரம் - தென்காசி இடையே சிறப்பு ரயில்
* நவ., 9ம் தேதி - செங்கோட்டை - தாம்பரம் இடையே சிறப்பு ரயில்
* நவ., 9ம் தேதி - கன்னியாகுமரி - சென்னை எழும்பூர் இடையே சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்படுகிறது.
சிறப்பு ரயில்களுக்கான முன்பதிவு நாளை காலை 8 மணிக்கு துவங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சொந்த ஊர் செல்வோர் கவனத்திற்கு... தீபாவளி சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு
சொந்த ஊர் செல்வோர் கவனத்திற்கு... தீபாவளி சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு
ADDED : நவ 02, 2026 02:31 PM
ADDED : நவ 02, 2026 02:31 PM
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சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, பயணிகளின் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கும் விதமாக, தெற்கு ரயில்வே சார்பில் சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
அதன்படி,
* நவ., 5ம் தேதி - சென்னை எழும்பூர் - கன்னியாகுமரி இடையே சிறப்பு ரயில்
* நவ., 7ம் தேதி - தாம்பரம் - தென்காசி இடையே சிறப்பு ரயில்
* நவ., 9ம் தேதி - செங்கோட்டை - தாம்பரம் இடையே சிறப்பு ரயில்
* நவ., 9ம் தேதி - கன்னியாகுமரி - சென்னை எழும்பூர் இடையே சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்படுகிறது.
சிறப்பு ரயில்களுக்கான முன்பதிவு நாளை காலை 8 மணிக்கு துவங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.