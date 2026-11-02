தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/தமிழகம்/சொந்த ஊர் செல்வோர் கவனத்திற்கு... தீபாவளி சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு

சொந்த ஊர் செல்வோர் கவனத்திற்கு... தீபாவளி சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு

சொந்த ஊர் செல்வோர் கவனத்திற்கு... தீபாவளி சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு

ADDED : நவ 02, 2026 02:31 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : நவ 02, 2026 02:31 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, பயணிகளின் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்கும் விதமாக, தெற்கு ரயில்வே சார்பில் சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

அதன்படி,

* நவ., 5ம் தேதி - சென்னை எழும்பூர் - கன்னியாகுமரி இடையே சிறப்பு ரயில்

* ⁠நவ., 7ம் தேதி - தாம்பரம் - தென்காசி இடையே சிறப்பு ரயில்

* ⁠நவ., 9ம் தேதி - செங்கோட்டை - தாம்பரம் இடையே சிறப்பு ரயில்

* ⁠நவ., 9ம் தேதி - கன்னியாகுமரி - சென்னை எழும்பூர் இடையே சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்படுகிறது.

சிறப்பு ரயில்களுக்கான முன்பதிவு நாளை காலை 8 மணிக்கு துவங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us