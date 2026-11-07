தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/தமிழகம்/தீபாவளியன்று...

தீபாவளியன்று...

தீபாவளியன்று...

UPDATED : நவ 08, 2026 12:00 AM

ADDED : நவ 07, 2026 03:32 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : நவ 08, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 07, 2026 03:32 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

காகங்களுக்கு மலர் அர்ச்சனை: அண்டை நாடான நேபாளத்தில், ‘தீஹார்’ என்ற பெயரில், ஐந்து நாட்கள் தீபாவளியைக் கொண்டாடுகின்றனர். அதில், முதல்நாள் காகங்களுக்குத் தயிர்சாதம் வைப்பர். அப்போது, காகங்களின் மீது மலர்களை வீசி எறிவர். அவை, காகங்களின் மீது பட்டுவிட்டால் நன்மை உண்டாகும் என்பது, அவர்களது நம்பிக்கை

* தீபாவளியை ராஜஸ்தானில், ‘தீபமாலிகா’ என்று அழைக்கின்றனர். ராஜஸ்தானில், தீபாவளியன்று, வரும் அமாவாசையுடன் ஆண்டு முடிந்துவிடுகிறது. மறுநாள் புது ஆண்டு தொடங்கும்.

* வட மாநிலங்களில் தீபாவளியன்று, லட்சுமி வீட்டில் தங்குவதாக நம்புகின்றனர். அன்று முழுவதும் 24 மணிநேரமும் விளக்கு எரிந்து கொண்டிருக்கும். இந்த விளக்கிலிருந்து எடுக்கப்படும் மையைத்தான் ஆண்டு முழுவதும் கண் மையாகப் பூசுகின்றனர். இதை, ‘மோனித்’ திருவிழா என்கின்றனர்.

– எம்.அசோக் ராஜா

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us