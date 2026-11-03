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சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் முதியோர் ஒய்வூதியதாரர்களுக்கு தீபாவளி விலையில்லா வேட்டி சேலை விநியோகம் தொடங்கி உள்ளது.
ஆண்டுதோறும் தீபாவளியை முன்னிட்டு, முதியோர் ஓய்வூதியம் பெறும் பயனாளிகளுக்கு விலையில்லா வேட்டி, சேலைகள் ரேஷன் கடைகளில் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
அதன்படி இந்தாண்டு தீபாவளிக்கான, விலையில்லா வேட்டி, சேலைகள் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள ரேஷன் கடைகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு உள்ளது. இன்று (நவ.3) முதல் பயனாளிகளுக்கு விநியோகம் செய்யும் பணிகளும் தொடங்கி இருக்கின்றன.
முதியோர் ஓய்வூதியம் பெறும் ரேஷன் அட்டை பயனாளிகள், நவ.7ம் தேதிக்குள் தங்களது ரேஷன் கடையில் விலையில்லா வேட்டி, சேலைகளை நேரில் பெற்றுக் கொள்ளலாம். பயனாளிகள் ரேஷன் அட்டையுடன் நேரில் செல்ல வேண்டும் என்று அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தி உள்ளனர்.
முதியோர் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 'தீபாவளி' விலையில்லா வேட்டி, சேலை: விநியோகம் தொடக்கம்
முதியோர் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 'தீபாவளி' விலையில்லா வேட்டி, சேலை: விநியோகம் தொடக்கம்
ADDED : நவ 03, 2026 04:17 PM
ADDED : நவ 03, 2026 04:17 PM
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சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் முதியோர் ஒய்வூதியதாரர்களுக்கு தீபாவளி விலையில்லா வேட்டி சேலை விநியோகம் தொடங்கி உள்ளது.
ஆண்டுதோறும் தீபாவளியை முன்னிட்டு, முதியோர் ஓய்வூதியம் பெறும் பயனாளிகளுக்கு விலையில்லா வேட்டி, சேலைகள் ரேஷன் கடைகளில் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
அதன்படி இந்தாண்டு தீபாவளிக்கான, விலையில்லா வேட்டி, சேலைகள் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள ரேஷன் கடைகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு உள்ளது. இன்று (நவ.3) முதல் பயனாளிகளுக்கு விநியோகம் செய்யும் பணிகளும் தொடங்கி இருக்கின்றன.
முதியோர் ஓய்வூதியம் பெறும் ரேஷன் அட்டை பயனாளிகள், நவ.7ம் தேதிக்குள் தங்களது ரேஷன் கடையில் விலையில்லா வேட்டி, சேலைகளை நேரில் பெற்றுக் கொள்ளலாம். பயனாளிகள் ரேஷன் அட்டையுடன் நேரில் செல்ல வேண்டும் என்று அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தி உள்ளனர்.