மின்சாரம் கொள்முதலில் ஊழல் தி.மு.க., ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு
மின்சாரம் கொள்முதலில் ஊழல் தி.மு.க., ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு
UPDATED : நவ 04, 2026 07:18 PM
ADDED : நவ 04, 2026 07:15 PM
UPDATED : நவ 04, 2026 07:18 PM ADDED : நவ 04, 2026 07:15 PM
சென்னை: ‘தமிழகத்தில் மின்சாரம் கொள்முதலில் பெரிய ஊழல் நடந்துள்ளது' என, தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
த.வெ.க., ஆட்சியில், ஒரு யூனிட் மின்சாரத்தை, 35 ரூபாய், 37 ரூபாய், 41.50 ரூபாய் கொடுத்து வாங்குவது குறித்து, மின் துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். இதே காலத்தில், கேரள அரசு, ஒரு யூனிட் மின்சாரத்தை 14.50, 12.50 ரூபாய்க்கு வாங்கியுள்ளது. ஒரு தனியார் நிறுவனம், தினமும் 500 மெகா வாட் மின்சாரத்தை, ஒரு யூனிட் 8.64 ரூபாய்க்கு வழங்குவதற்கு, கேரள அரசை அணுகியும், அதை புறக்கணித்த சர்ச்சையில், கேரள மின்வாரிய தலைவர், அந்த பொறுப்பில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார்.
நமக்கென்ன கேள்வி என்றால், கேரளத்திற்கு, 8.64, 12.50, 14.50 ரூபாய்களில் மின்சாரம் கிடைக்கும்போது, த.வெ.க., அரசுக்கு ஏன் சாத்தியமில்லாமல் போனது?
இதில் எவ்வளவு பெரிய ஊழல் நடந்துள்ளது; யார், யார் இதில் சம்பந்தப்பட்டுள்ளனர் என, விசாரிக்க வேண்டும். மின்துறை அமைச்சரின் கட்டுப்பாட்டில் தான், ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துறையும் இருப்பதால், அவர்கள் இதை விசாரித்தால் உண்மை வெளிவராது. சுதந்திரமான, வெளிப்படைத் தன்மை கொண்ட ஆணையம், விசாரிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அதில் கூறியுள்ளார்.