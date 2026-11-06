தமிழை வைத்து கொள்ளையடிப்பதை வரலாறாக நிகழ்த்தி வருகிறது தி.மு.க., முதல்வர் விஜய் காட்டம்
தமிழை வைத்து கொள்ளையடிப்பதை வரலாறாக நிகழ்த்தி வருகிறது தி.மு.க., முதல்வர் விஜய் காட்டம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:46 PM
UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM ADDED : நவ 06, 2026 06:46 PM
சென்னை: ‘தமிழை வைத்து, கொள்ளை அடிப்பதையும் ஊழல் செய்வதையும், ஒரு வரலாறாகவே நிகழ்த்தி வரும் தி.மு.க., மக்கள் மன்றத்தில் தலைகுனிந்து நிற்கப்போவது உறுதி’ என, முதல்வர் விஜய் கூறியுள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
‘மண், மொழி, மானம் காத்தவர்களே நாங்கள் தான்; தமிழ் மொழியைக் கண்டுபிடித்ததே நாங்கள் தான்; தமிழ் மொழியியலின் மூளையே நாங்கள் தான்’ என்று ஊரை ஏமாற்ற உரக்கக்கூவும் கூட்டமே, எப்போதும் ஊழல் கூட்டமாக இருக்கும். இதற்கு உதாரணம், ஊழலின் ஊற்றுக்கண்ணான தி.மு.க.,
கோவை ஈ.வெ.ரா., அறிவுலகம் உள்ளிட்ட நூலகங்களுக்கு நுால் கொள்முதல் செய்ய, பரிந்துரை குழு அமைக்கப்பட்டு, கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில், 2025 நவம்பர் 5ம் தேதி அரசாணை வெளியிடப்பட்டு உள்ளது.
அந்த குழுவில் இடம் பெற்ற பெருமாள் முருகன், நுால் கொள்முதல் செய்ததில் ஊழல் நடந்துள்ளதை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளார். அவரை பாராட்டியே ஆக வேண்டும்.
ஈ.வெ.ரா., பெயரை வைத்து கொள்ளை அடிப்பது தி.மு.க., என, த.வெ.க, முதல் மாநாட்டிலேயே தெரிவித்தேன். தி.மு.க., பற்றி நான் சொல்வது உண்மை என்பதை, அக்கட்சி மெய்ப்பித்து உள்ளது.
கோவை ஈ.வெ.ரா., அறிவுலகத்தையே ஊழல் உலகமாக மாற்றியிருக்கிறது. ஊழல் இலக்கியம் படைப்பதில், தி.மு.க., உயர் ரகம் என்பதும் தெரியவந்துள்ளது. அந்த நுாலகத்தை பார்த்துப் பார்த்து கட்டியதாகத் தம்பட்டம் அடித்த தி.மு.க., தலைமை, நூல்கள் கொள்முதல் செய்வதிலும் பார்த்துப் பார்த்து, ஊழல் செய்துள்ளதை உலகமே பார்த்து கைகொட்டிச் சிரிக்கிறது.
தி.மு.க. ஆட்சியில், நகராட்சி துறை ஊழல், டாஸ்மாக் ஊழல், டெண்டர்களில் ஊழல், ஒவ்வொரு துறையிலும் ஊழல் என மிகப்பெரிய ஊழல் உலகத்தையே உருவாக்கியது, அடுத்தடுத்து அம்பலமாகிகிறது.
தி.மு.க.,வின் வரலாறு தெரிந்தவர்களுக்கு, இது அதிர்ச்சிக்கு உரியதல்ல. ஆனால், மக்கள் பணம் என்பதால், மனம் பதைபதைக்கிறது. ஊழல் செய்வதையே வழக்கமாகக் கொண்டுள்ள தி.மு.க.,வை தமிழகத்தின் வருங்கால தலைமுறை மன்னிக்கவே மன்னிக்காது.
ஈ.வெ.ரா., பெயரை வைத்தும், தமிழை வைத்தும், கொள்ளை அடிப்பதையும் ஊழல் செய்வதையும், ஒரு வரலாறாகவே நிகழ்த்தி வரும் தி.மு.க., மக்கள் மன்றத்தில், நிரந்தரமாக தலைகுனிந்து நிற்கப்போவது உறுதி.
இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.