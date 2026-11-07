மத்திய, மாநில உறவுகள் குறித்து ஆராய நியமிக்கப்பட்ட உயர்நிலை குழு கலைப்பு தி.மு.க., – கம்யூனிஸ்ட் கண்டனம்
மத்திய, மாநில உறவுகள் குறித்து ஆராய நியமிக்கப்பட்ட உயர்நிலை குழு கலைப்பு தி.மு.க., – கம்யூனிஸ்ட் கண்டனம்
UPDATED : நவ 07, 2026 03:49 PM
ADDED : நவ 07, 2026 03:44 PM
சென்னை: ‘இந்தியாவில் கூட்டாட்சி அரசியலை வலுப்படுத்துவதற்கான, தமிழகத்தின் முன்னெடுப்பை, த.வெ.க., அரசு பின்னுக்கு தள்ளி விட்டது’ என, தி.மு.க., துணைப் பொதுச்செயலர் கனிமொழி தெரிவித்துள்ளார்
தமிழகத்தில், கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில், மத்திய, மாநில அரசுகளின் உறவுகள் குறித்து ஆய்வு செய்து, அரசுக்கு பரிந்துரை அளிக்க, ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி குரியன் ஜோசப் தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டது. இக்குழுவை முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான த.வெ.க, அரசு கலைத்துள்ளது. இதற்கு, தி.மு.க., மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் தலைவர்கள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர். அதன் விபரம்:
* தி.மு.க., துணை பொதுச்செயலர் கனிமொழி: தமிழகத்தின் உரிமைகளை காக்கவும், இந்தியாவில் உள்ள மாநிலங்களின் உரிமை போராட்டத்திற்கு வழிகாட்டும் வகையிலும், தி.மு.க., ஆட்சியில் நீதிபதி குரியன் ஜோசப் தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட, மத்திய, மாநில அரசுகளின் உறவுகள் குறித்த உயர்நிலை குழுவை, த.வெ.க., அரசு கலைத்திருப்பது கண்டனத்திற்குரியது.
ஏற்கனவே இந்தக் குழு, மத்திய மாநில உறவுகள் குறித்த தங்களின் ஆய்வறிக்கை முதல் பாகத்தை சமர்ப்பித்துள்ளது. இந்நிலையில், குழுவின் பணி முழுமையாக நிறைவடைவதற்கு முன்பே, கலைப்பதற்கான அவசியம் என்ன? மாநில சுயாட்சி கொள்கையின் மீதான வெறுப்பா அல்லது டில்லி தலைமையின் உத்தரவா?
மாநில தன்னாட்சி உரிமையை பாதுகாப்போம் என, வசனம் பேசிக்கொண்டே, மாநில சுயாட்சிக்கு குழி பறித்திருக்கிறது த.வெ.க., அரசு. இந்தியாவில் கூட்டாட்சி அரசியலை வலுப்படுத்துவதற்கான, தமிழகத்தின் முன்னெடுப்பை, த.வெ.க., அரசு பின்னுக்கு தள்ளி விட்டது.
* சட்டசபை எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி: ‘முன்னாள் நீதிபதி குரியன் ஜோசப் தலைமையில், நிர்வாகம், சட்டம் மற்றும் பொருளாதார வல்லுனர்கள் இடம் பெற்றிருந்த குழுவை கலைத்திருப்பதன் வழியே, இந்த, ‘டம்மி’ முதல்வர், தமிழகத்திற்கு துரோகம் இழைத்துள்ளார். தமிழக சட்ட ஆணையத்தின் பணிகளை காரணம் காட்டி, குழுவை ரத்து செய்திருக்கும் இவர்கள், மாநில உரிமைகளை பாதுகாக்க, வேறென்ன திட்டம் வைத்திருக்கின்றனர்.
* இந்திய கம்யூ., மாநில செயலர் வீரபாண்டியன்: மத்திய, மாநில உறவுகள் குறித்த உயர்நிலை குழு கலைக்கப்பட்டது, சரியான நடவடிக்கையல்ல. மத்திய அரசு, மாநில அரசுக்கு எதிராக நடத்தி வரும் அத்துமீறல்களை, தமிழக அரசும், மக்களும், கடந்த சில ஆண்டுகளாக அனுபவித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில், மத்திய, மாநில உறவுகள் குறித்து ஆய்வு செய்ய வேண்டியது அவசியம். அதை கவனத்தில் கொள்ளாமல், நீதிபதி குரியன் ஜோசப் தலைமையிலான குழு கலைக்கப்பட்டதை, மறு பரிசீலனை செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.