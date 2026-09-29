திமுக பொதுச்செயலாளர் ஆகிவிட்டார் இபிஎஸ்; அமைச்சர் ஆதவ்
திமுக பொதுச்செயலாளர் ஆகிவிட்டார் இபிஎஸ்; அமைச்சர் ஆதவ்
ADDED : செப் 29, 2026 04:54 PM
ADDED : செப் 29, 2026 04:54 PM
கோவை: திமுகவின் பிரசாரத்தை இபிஎஸ் செய்கிறார், அவர் திமுகவின் பொதுச் செயலாளர் ஆகிவிட்டார் என்று அமைச்சர் ஆதவ் குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.
அவரது பேட்டி;
முதல்வர் விஜயின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை பற்றியும், தனிப்பட்ட விமர்சனங்களையும் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் இபிஎஸ் முன்வைத்து வருகிறார். திமுகவுடன் சேர்ந்து அவர் இப்படியொரு பிரசாரத்தை உருவாக்கிவிட்டார்.
இன்று அதிமுக என்பது எம்ஜிஆரால் உருவாக்கப்பட்ட, ஜெயலலிதாவால் பாதுகாக்கப்பட்ட அதிமுக கிடையாது. ஓபிஎஸ் வெளியேறினார், இன்றைக்கு கொங்கு மண்டலத்தில் முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய வேலுமணி,தங்கமணி உள்ளிட்ட பல்வேறு நிர்வாகிகள் ஏன் இபிஎஸ்சிடம் இருந்து விலகி உள்ளனர்.
ஜெயலலிதா விசுவாசிகள் எல்லோரும் இன்று வெளியேறிவிட்டனர். அங்கு இருப்பது இரண்டே இரண்டு பேர் தான். ஒன்று இபிஎஸ், மற்றொருவர் அவரது மகன் மிதுன். மிதுன் தான் இந்த கட்சியை வழிநடத்துகிறார்.
முதல்வர் விஜய் பிரசாரத்தை தொடங்கும் போது இபிஎஸ் அதிமுக, மிதுன் அதிமுக என்பது உடைக்கப்படும். எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா மீது திமுக தனிப்பட்ட முறையில் எப்படி பிரசாரம் செய்ததோ, அதே முறையில் தான் இன்றைக்கு இபிஎஸ் பிரசாரம் செய்கிறார்.
இந்த இழிவான பிரசாரத்தை மக்களும், கொங்கு மண்டல பெண்களும் தூக்கி எறிவார்கள். திமுகவின் பிரசாரத்தை இபிஎஸ் மேற்கொண்டு வருகிறார். இன்றைக்கு திமுகவின் தலைவர் ஸ்டாலின், திமுகவின் பொதுச்செயலாளர் இபிஎஸ். களத்தில் இன்று இபபடித்தான் மாறியிருக்கிறது.
மதுராந்தகத்தில் அதிமுகவினர், திமுகவுக்கு ஓட்டு கேட்கின்றனர். இங்கே தாராபுரத்தில் திமுகவினர், இபிஎஸ் அதிமுக ஜெயிக்க வேண்டும் என்று ஓட்டு கேட்கின்றனர். மிதுனுக்கு இந்த கட்சியை மொத்தமாக அடமானம் கொடுக்க வேண்டும், அதிமுகவின் ட்ரஸ்டில் ஏராளமான சொத்துகள் உள்ளன, இந்த ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் சொத்துகளை கைப்பற்றவும், மிதுனை கொண்டு வரவும் திமுகவும், அதிமுகவும் இன்றைக்கு ஒன்று சேர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றனர்.
இவ்வாறு அமைச்சர் ஆதவ் கூறினார்.