கடன் தகராறில் தீக்குளிக்க முயன்ற தி.மு.க., நிர்வாகியால் பரபரப்பு
கடன் தகராறில் தீக்குளிக்க முயன்ற தி.மு.க., நிர்வாகியால் பரபரப்பு
UPDATED : நவ 16, 2026 08:42 PM
ADDED : நவ 16, 2026 08:40 PM
திருச்சி: திருச்சியில், பைனான்சியர் வீட்டின் முன், தி.மு.க., நிர்வாகி சண்முகநாதன், 49, குடும்பத்துடன் தீக்குளிக்க முயன்றார்.
திருச்சி மாவட்டம், லால்குடியை சேர்ந்தவர் சண்முகநாதன்; தி.மு.க., ஒன்றிய செயலர். இவர், திருச்சி, தில்லை நகரை சேர்ந்த ராஜாராமன் என்ற பைனான்சியரிடம், தன் நிலத்தை எழுதி கொடுத்து, கடன் வாங்கியிருந்தார்.
சண்முகநாதன் வாங்கிய கடனுக்கு, உரிய வட்டியை முறையாக செலுத்தி வந்த நிலையில், அவரது நிலத்தை ராஜாராமன், வேறு நபர்களுக்கு விற்பனை செய்ய முயன்றார்.
அதிர்ச்சியடைந்த சண்முகநாதன், நேற்று, மனைவியுடன் ராஜாராமன் வீட்டிற்கு சென்று, அவரிடம் நிலம் விற்பனை செய்ய முயன்றது குறித்து கேட்டுள்ளார்.
ராஜாராமன் தரப்பில் முறையாக பதில் அளிக்காததால், அவரது வீட்டின் முன், சண்முகநாதன், அவரது மனைவி ஆகியோர், உடலில் மண்ணெண்ணை ஊற்றி, தீக்குளிக்க முயன்றனர்.
தில்லைநகர் போலீசார், சண்முகநாதன் குடும்பத்தினரை தடுத்து, இதுகுறித்து விசாரித்து வருகின்றனர்.