கோவை நுால் கொள்முதல் ஊழல் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையில் தி.மு.க., புகார்
கோவை நுால் கொள்முதல் ஊழல் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையில் தி.மு.க., புகார்
UPDATED : நவ 07, 2026 08:08 PM
ADDED : நவ 07, 2026 08:06 PM
UPDATED : நவ 07, 2026 08:08 PM ADDED : நவ 07, 2026 08:06 PM
சென்னை: கோவை ஈ.வெ.ரா., நுாலகத்துக்கான நுால் கொள்முதல் குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக, விசாரணை நடத்துமாறு, ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு இயக்குனரிடம் தி.மு.க., சார்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது தொடர்பாக தி.மு.க., சட்டப்பிரிவு இணைச் செயலர் பரந்தாமன் அளித்த புகார் மனுவில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது:
கோவை ஈ.வெ.ரா., நுாலகத்தில், புத்தக கொள்முதலில் ஊழல் நடந்துள்ளதாக செய்திகள் வருகின்றன. இந்த புத்தகங்களுக்கான கொள்முதல், வாங்குதல் ஆர்டர்களை வழங்கிய அதிகாரிகள் யார்?
புத்தகங்கள் ஒவ்வொன்றாக மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு வாங்கப்பட்டதா அல்லது மொத்தமாக வாங்கப்பட்டதா? இந்த பதிப்பகங்களுக்கு கொள்முதல் ஆர்டர்கள் எந்த தேதிகளில் வழங்கப்பட்டன?
கொள்முதலுக்கான குறிப்பு கோப்பை தொடங்கிய, கையெழுத்திட்ட, ஒப்புதல் அளித்த அதிகாரிகள் யார், கொள்முதலுக்கு தகுதிவாய்ந்த புத்தகத் தேர்வு, கொள்முதல் குழு ஒப்புதல் அளித்ததா, பரிந்துரைக்கப்பட்ட நடைமுறை பின்பற்றப்பட்டதா, திரிஷா விஜய், சங்கீதா விஜய், தாமரை பன்னீர், தாமரை முரளி, மோனிகா ரவி போன்ற எழுத்தாளர்கள் உண்மையில் இருக்கின்றனரா?
புத்தகங்கள் எந்த தேதிகளில் விநியோகிக்கப்பட்டன, அவை பெறப்பட்டவுடன் அவற்றின் தரம் மற்றும் அளவு சரிபார்க்கப்பட்டதா, ஒவ்வொரு பதிப்பகத்திற்கும் எந்த தேதிகளில், எவ்வளவு தொகை வழங்கப்பட்டது என்பது குறித்து விசாரணை நடத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.