அமைச்சர் ராஜ்மோகன் மீது வழக்குப்பதிய லஞ்ச ஒழிப்பு துறையில் தி.மு.க., மனு
அமைச்சர் ராஜ்மோகன் மீது வழக்குப்பதிய லஞ்ச ஒழிப்பு துறையில் தி.மு.க., மனு
ADDED : நவ 02, 2026 05:17 PM
சென்னை: அரசு பதவிக்கு, ஒருவர் லஞ்சம் கொடுக்க முயற்சித்ததாக, த.வெ.க., அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேசியதை ஆதாரமாக கொண்டு, லஞ்ச ஒழிப்பு துறையில், தி.மு.க., சார்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டு உள்ளது.
சென்னையில் நேற்று (நவ.,1) நடந்த, ‘தமிழ்நாடு நாள்’ விழாவில் பேசிய அமைச்சர் ராஜ்மோகன், ‘தமிழ்நாடு இயல், இசை, நாடக மன்ற தலைவர் பதவிக்காக, எனக்கு 5 கோடி ரூபாய் தருவதாக, ஒருவர் கூறினார்,’ என தெரிவித்தார்.
மேலும், ‘500 கோடி ரூபாய் கொடுத்தாலும், பொருத்தமில்லாத ஒருவருக்கு, பதவியை தர முடியாது என, தமிழ்நாடு பாடநுால் மற்றும் கல்வியியல் கழக தலைவர் லயோலா மணியிடம், சொல்லி அனுப்பினேன்,’ எனவும் ராஜ்மோகன் பேசினார்.
அமைச்சரின் பேச்சு, பெரும் சர்ச்சை ஏற்படுத்தியது. தி.மு.க., – அ.தி.மு.க., – பா.ஜ., – கம்யூ., கட்சிகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தன.
இந்நிலையில், அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேசிதை ஆதாரமாக வைத்து, லஞ்ச ஒழிப்பு துறை இயக்குனரிடம், தி.மு.க., சார்பில், அக்கட்சியின் சட்டத்துறை இணை செயலர் பரந்தாமன், இன்று (நவ.,2) புகார் மனு அளித்தார்.
இந்த விவகாரத்தில், அமைச்சர் ராஜ்மோகன், தமிழ்நாடு பாடநுால் மற்றும் கல்வியியல் கழக தலைவர் லயோலா மணி மற்றும் லஞ்சம் கொடுக்க முயன்ற அடையாளம் தெரியாத நபர் ஆகியோர் மீது, வழக்குப்பதிவு செய்யுமாறு, தி.மு.க., வலியுறுத்தி உள்ளது.