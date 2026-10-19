திருப்புகழ் கமிட்டி இடைக்கால பரிந்துரைகளை தி.மு.க., அரசு நிறைவேற்றியது: நேரு தகவல் த.வெ.க.,வினர் கிண்டலுக்கு பதிலடி
திருப்புகழ் கமிட்டி இடைக்கால பரிந்துரைகளை தி.மு.க., அரசு நிறைவேற்றியது: நேரு தகவல் த.வெ.க.,வினர் கிண்டலுக்கு பதிலடி
UPDATED : அக் 19, 2026 09:00 PM
ADDED : அக் 19, 2026 06:16 PM
சென்னை: 'த.வெ.க.,வினர் சமூக வலைளங்களில், 4,000 கோடி ரூபாய் செலவு செய்தது இதற்கு தானா என்ற அளவில், முகாந்திரமில்லாத வெட்டி விமர்சனங்களை முன்வைக்கின்றனர்' என, தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேரு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
சென்னை மாநகரில் பெய்த கனமழையால் தேங்கிய மழை நீர், தி.மு.க., அரசு கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் மேற்கொண்ட பல்வேறு மழை நீர் வடிகால்கள் அமைக்கும் நடவடிக்கைகளின் காரணமாக உடனே வெளியேறி, சென்னை வாழ் மக்களின் பாதிப்பை பெருமளவில் குறைத்துள்ளது. இதை நடுநிலையாளர்கள் உணர்கின்றனர். சென்னை வாழ் மக்கள் புரிந்து கொண்டு பாராட்டுகின்றனர்.
ஆனால், தி.மு.க., அரசுக்கு கிடைத்துள்ள பாராட்டுக்களை பொறுத்துக் கொள்ள முடியாத த.வெ.க.,வினர், சமூக வலைதளங்களில், 4,000 கோடி ரூபாய் செலவு செய்தது இதற்கு தானா என்ற அளவில், முகாந்திரமில்லாத வெட்டி விமர்சனங்களை முன்வைக்கின்றனர். கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில், ஆயிரம் கி.மீ., நீளத்திற்கு மழை நீர் வடிகால்கள் அமைக்கும் பணிகளை முடித்தோம். மீதமுள்ள பணிகளுக்கும் நிதி ஒதுக்கப்பட்டு, பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தன. கொசஸ்தலையாறு, வடிநில பகுதியில் மட்டும், 600 கி.மீ., மேல் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் முடிக்கப்பட்டன. மேலும், 37 நீர்வழி கால்வாய்களில் வெள்ளத்தடுப்பு சுவர்களின் உயரம் அதிகரித்து வெள்ள அபாயம் தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
திருப்புகழ் கமிட்டியின் பரிந்துரைகள் மீது, தி.மு.க., அரசில் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்ற தவறான பிம்பத்தை திட்டமிட்டு தொடர்ந்து உருவாக்கி வருகின்றனர். அது தவறு. திருப்புகழ் கமிட்டி கொடுத்த பரிந்துரைகளில் இடைக்கால பரிந்துரைகள், நீண்டகால திட்டங்களுக்கான பரிந்துரைகள் என்ற அடிப்படையில், இருவிதமான பரிந்துரைகள் இருந்தன. அவற்றில் இடைக்கால பரிந்துரைகளை தி.மு.க., அரசு முதலில் நிறைவேற்றியது.
நீண்ட கால பரிந்துரைகளை நிறைவேற்ற வேண்டியதும், ஏற்கனவே தி.மு.க., அரசில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள மழை நீர் வடிகால் கால்வாய் பணிகள் உள்ளிட்ட சென்னை மாநகராட்சியின் திட்டங்களை தொடர்ந்து கண்காணித்து நிறைவேற்ற வேண்டியதும் த.வெ.க., அரசின் பொறுப்பு என்பதை முதல்வருக்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன்.
இவ்வாறு கே.என்.நேரு கூறியுள்ளார்.