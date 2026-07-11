﻿ முதல்வர் விஜய்க்கு தி.மு.க., பதிலடி

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சென்னை: தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கர் அறிக்கை:
விஜய் பேசும் போது, முதல்வர் என்ற பதவிக்கான நாகரீகத்தோடு பேச வேண்டும். கரூரில் நினைவு சின்னம் அமைப்போம் என்று அறிவித்துள்ளார். கரூரில் மக்கள் இறந்தது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேட்ட போது, அன்றைக்கு ஒரு வேக நடை போட்டார்.
இன்றைக்கு சொன்ன அந்த ஓடு, ஓடு, ஓடு என்ற முதுகு, கரூர் மக்களுக்கு நினைவு சின்னமாக, அவர்கள் மனதில் என்றும் இருக்கும். முதல்வர் விஜயின் முதுகு தான், கரூர் மக்களின் நினைவு சின்னம். அன்று நேரத்திற்கு வந்திருந்தால், உயிரிழப்பே நடந்திருக்காது.
ஜனநாயகன் பட இசை வெளியீட்டு விழாவில், மகிழ்ச்சியோடு நடனம் ஆடிவிட்டு, வலி, வேதனை என, நீங்க ரொம்ப டீ ஆத்துறீங்க என்பது மக்களுக்கு தெரியும். இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:28 AM
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சென்னை: தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் சிவசங்கர் அறிக்கை:
விஜய் பேசும் போது, முதல்வர் என்ற பதவிக்கான நாகரீகத்தோடு பேச வேண்டும். கரூரில் நினைவு சின்னம் அமைப்போம் என்று அறிவித்துள்ளார். கரூரில் மக்கள் இறந்தது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேட்ட போது, அன்றைக்கு ஒரு வேக நடை போட்டார்.
இன்றைக்கு சொன்ன அந்த ஓடு, ஓடு, ஓடு என்ற முதுகு, கரூர் மக்களுக்கு நினைவு சின்னமாக, அவர்கள் மனதில் என்றும் இருக்கும். முதல்வர் விஜயின் முதுகு தான், கரூர் மக்களின் நினைவு சின்னம். அன்று நேரத்திற்கு வந்திருந்தால், உயிரிழப்பே நடந்திருக்காது.
ஜனநாயகன் பட இசை வெளியீட்டு விழாவில், மகிழ்ச்சியோடு நடனம் ஆடிவிட்டு, வலி, வேதனை என, நீங்க ரொம்ப டீ ஆத்துறீங்க என்பது மக்களுக்கு தெரியும். இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.