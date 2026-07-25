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/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ தே.மு.தி.க.,'மாஜி' எம்.எல்.ஏ., அவரது மனைவிக்கு அபராதம்

﻿ தே.மு.தி.க.,'மாஜி' எம்.எல்.ஏ., அவரது மனைவிக்கு அபராதம்

﻿ தே.மு.தி.க.,'மாஜி' எம்.எல்.ஏ., அவரது மனைவிக்கு அபராதம்

ADDED : ஜூலை 25, 2026 01:33 AM

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ADDED : ஜூலை 25, 2026 01:33 AM

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அழகாபுரம்: தே.மு.தி.க.,வை சேர்ந்த முன்னாள் எம்.எ ல்.ஏ., சேலம், அழகாபுரம் மோகன்ராஜ், 72. அ வரது மனைவி உண்ணாமலை, 69. அதே பகுதியை சேர்ந்த ரங்காச்சாரி, தன் நிலத்தை ராஜமாணிக் கம் என்பவருக்கு, 2011ல் விற்பனை செய்தார்.

அந்த நிலம், மோகன்ராஜுக்கு சொந்தமான நிலத்துக்கு அருகில் உள்ளது. தான் வாங்க நினைத்த நிலத்தை, ராஜமாணிக்கம் வாங்கியதாக கூறி, மோகன்ராஜ், அவரது மனைவி தகராறில் ஈடுபட்டு, கொலை மிரட்டல் விடுத்து, அந்த நிலத்தில் இருந்த சுற்றுச்சுவரை இடித்து ஆக்கிரமிப்பு செய்தனர்.

இதுதொடர்பாக, ராஜமாணிக்கம் புகார்படி, அழகாபுரம் போலீசார் விசாரித்தனர். மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசாருக்கு வழக்கு மாற்றப்பட்ட நிலையில், சேலம் முதலாவது நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு விசாரணை நடந்தது.

இதில், மோகன்ராஜ், அவரது மனைவிக்கு தலா, 15,000 ரூபாய் அபராதம் விதித்து, மாஜிஸ்திரேட் திருமால் நேற்று உத்தரவிட்டார்.

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