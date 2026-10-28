மக்கள் வரிப்பணத்தை கொள்ளையடித்தது திமுக; காங்., அமைச்சர் விஸ்வநாதன் குற்றச்சாட்டு
மக்கள் வரிப்பணத்தை கொள்ளையடித்தது திமுக; காங்., அமைச்சர் விஸ்வநாதன் குற்றச்சாட்டு
ADDED : அக் 28, 2026 09:53 PM
ADDED : அக் 28, 2026 09:53 PM
மதுரையில் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்ற பின், அமைச்சர் விஸ்வநாதன் கூறியதாவது: கடந்த 2014 லோக்சபா தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட்ட தி.மு.க., மண்ணை கவ்வியது. கடந்த 2026 சட்டசபை தேர்தலில் காங்கிரசுடன் இணைந்து தேர்தலை சந்திக்காமல் இருந்திருந்தால், 57 இடங்களை தி.மு.க., பெற்றிருக்காது.
காங்கிரசின் பலத்தில் தான், உழைப்பில் தான் தி.மு.க. வெற்றி பெற்றது. தி.மு.க., உழைப்பில் காங்., வெற்றி பெற்றது என அவர்கள் காலம் முழுவதும் வாயை திறக்க கூடாது என்பதற்காகத்தான் த.வெ.க.வுடன் கூட்டணி வைத்துள்ளோம்.
தி.மு.க.,வினர் மக்களின் வரிப்பணத்தை கொள்ளையடித்தவர்கள். இதை காங்கிரஸ் அமைச்சராக பகிரங்கமாக தெரிவிக்கிறேன்; எங்கே வேண்டுமானாலும் தைரியமாக சொல்வேன். மக்களின் பணத்தை எடுத்தவர் யாராக இருந்தாலும் சிறைக்கம்பிகளை எண்ணித்தான் ஆக வேண்டும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.