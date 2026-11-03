தி.மு.க., ‘மாஜி’ மற்றும் குடும்பத்தினர் சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் விடுதலை
தி.மு.க., ‘மாஜி’ மற்றும் குடும்பத்தினர் சொத்துக்குவிப்பு வழக்கில் விடுதலை
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 11:00 PM
துாத்துக்குடி: சொத்துக் குவிப்பு வழக்கில் இருந்து, தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் விடுவிக்கப்பட்டனர்.
கடந்த 2001 – 2006 அ.தி.மு.க., ஆட்சிக் காலத்தின்போது, வீட்டுவசதி துறை அமைச்சராக இருந்த அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் மீது வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாக புகார் எழுந்தது.
கடந்த 2006ல், தி.மு.க., ஆட்சியின்போது, அவர் மீது, துாத்துக்குடி லஞ்ச ஒழிப்பு பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். அனிதா ராதாகிருஷ்ணனின் மனைவி ஜெயகாந்தி, மகன்கள் அனந்த பத்மநாபன், அனந்த ராமகிருஷ்ணன், அனந்த மகேஸ்வர், சகோதரர்கள் சிவானந்தன், சண்முகானந்தன் ஆகியோரும் வழக்கில் சேர்க்கப்பட்டனர்.
நீண்ட காலமாக, துாத்துக்குடி மாவட்ட முதன்மை நீதிமன்றத்தில் விசாரணை நடந்தது. இதற்கிடையே, அ.தி.மு.க.,வில் இருந்து தி.மு.க.,வில் இணைந்த அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் அமைச்சராக இருந்தார். தற்போது, திருச்செந்துார் தொகுதி தி.மு.க., – எம்.எல்.ஏ.,வாக உள்ளார்.
இந்நிலையில், சொத்து குவிப்பு வழக்கை விசாரித்த துாத்துக்குடி மாவட்ட முதன்மை நீதிமன்ற நீதிபதி சுபாதேவி, நேற்று தீர்ப்பளித்தார். அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் அனைவரையும், விடுவிப்பதாக, நீதிபதி தீர்ப்பளித்தார்.
குற்றச்சாட்டுகளை, போதிய ஆவணங்களுடன் நிரூபிக்காததால், அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் உட்பட அனைவரையும் விடுவிப்பதாக, தீர்ப்பில் நீதிபதி சுபாதேவி தெரிவித்துள்ளார்.