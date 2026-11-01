பொதுவாழ்வுக்கு சிறந்த உதாரணம் தி.மு.க., ‘மாஜி’ துரைமுருகன்: ஸ்டாலின் புகழாரம்
பொதுவாழ்வுக்கு சிறந்த உதாரணம் தி.மு.க., ‘மாஜி’ துரைமுருகன்: ஸ்டாலின் புகழாரம்
ADDED : நவ 01, 2026 05:47 PM
ADDED : நவ 01, 2026 05:47 PM
சென்னை: ‘‘பொது வாழ்வில், ஒருவர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு, சிறந்த எடுத்துக்காட்டு துரைமுருகன்,’’ என, தி.மு.க, தலைவர் ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.
தி.மு.க., பொதுச்செயலரும் முன்னாள் அமைச்சருமான துரைமுருகனின் பேத்தி திருமணம், சென்னையில் இன்று (நவ.,1) நடந்தது. அதில், தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின் பங்கேற்று பேசினார்.
அவர் பேசியதாவது:
அரசியலில், எத்தனையோ தலைவர்களை பார்த்து பழகியவர் துரைமுருகன். தேர்தல் களங்களில், எத்தனையோ தோல்விகளை, வெற்றிகளை சந்தித்தவர். எதிராளிகளைக் கூட வியக்க வைக்கும், பேச்சாற்றல் அவருக்கு உண்டு.
எம்.ஜி.ஆர்., ஆட்சியின்போது, தி.மு.க., சார்பில் துரைமுருகன், சுப்பு, ரகுமான்கான் ஆகியோர், ஆளுங்கட்சிக்கு சிம்ம சொப்பனமாக விளங்கினர். அதனால், ‘சட்டசபைக்கு வரக்கூடாது’ என, ஒரு தண்டனை கொடுத்தனர்.
அதை கருணாநிதி, தி.மு.க.,வின் பிரசாரத்திற்கு பயன்படுத்தி, ‘இடி,- மின்னல், மழை’ என்ற தலைப்பில், தமிழகம் முழுவதும் சுற்றி வர சொன்னார். அதில், ‘மின்னல்’ தலைப்பில், துரைமுருகன் பேசிய பேச்சுக்கள், இன்றும், தமிழக தெருக்களில் எதிரொலிக்கின்றன.
எம்.ஜி.ஆர்., கண்டெடுத்து, கருணாநிதி வளர்த்தெடுத்த மாவீரன் துரைமுருகன். கல்லுாரி விழாவில், துரைமுருகன் பேச்சை கேட்டு அசந்து, அவரது கல்விக்கு எம்.ஜி.ஆர்., உதவினார். பின், தனிக்கட்சி தொடங்கியபோது, துரைமுருகனிடம், ‘என் கட்சியில் சேர்’ என, எம்.ஜி.ஆர்., அழைத்தார்.
ஆனால், எம்.ஜி.ஆரிடம், ‘நீங்கள் என் கல்விக்கு உதவியிருக்கலாம்; என் மீது அன்பை பொழிந்து இருக்கலாம். கொள்கை என வரும்போது, எனக்கு தலைவர் கருணாநிதி தான். அவரோடு தான் இருப்பேன்,’ என துரைமுருகன் சொன்னார்.
பொது வாழ்வில் ஒருவர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக, துரைமுருகன் இருக்கிறார்.
இவ்வாறு, ஸ்டாலின் பேசினார்.