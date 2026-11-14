தி.மு.க., ‘மாஜி’ அமைச்சர் வேலு விஜிலென்ஸ் விசாரணைக்கு ஆஜர்
தி.மு.க., ‘மாஜி’ அமைச்சர் வேலு விஜிலென்ஸ் விசாரணைக்கு ஆஜர்
ADDED : நவ 14, 2026 08:57 PM
திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை அடுத்த மலப்பாம்பாடி ஏரியில் மண் அள்ளிய விவகாரம் குறித்து, தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் வேலு, அவரது மகன் குமரன் மீது லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள நிலையில், இன்று (நவ.,14) திருவண்ணாமலை லஞ்ச ஒழிப்பு துறை போலீஸ் அலுவலகத்தில் இருவரும் விசாரணைக்கு ஆஜராகினர்.
திருவண்ணாமலையில், 2025 டிச., 14ல், நடந்த தி.மு.க., வடக்கு மண்டல இளைஞரணி மாநாடு நடந்தது. அப்போது, மாநாட்டு திடலை சமன் செய்ய, மலப்பாம்பாடி ஏரியிலிருந்து, அனுமதியின்றி, 8 ஏக்கர் பரப்பில், மண் வெட்டி எடுக்கப்பட்டதாகவும், இதனால், அரசுக்கு, 8.22 கோடி ரூபாய் வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டதாகவும், அறப்போர் இயக்கம் சார்பில் குற்றச்சாட்டு தெரிவித்தது.
இது தொடர்பாக, தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் வேலு, அவரது மகன் குமரன் ஆகியோர் மீது, லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. இது குறித்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நடந்த வரும் நிலையில், விசாரணைக்கு ஆஜராக, முன்னாள் அமைச்சர் வேலுவிற்கு, திருவண்ணாமலை லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சம்மன் அனுப்பினர். அதன்படி, நேற்று முன்னாள் அமைச்சர் வேலு, திருவண்ணாமலை லஞ்ச ஒழிப்பு அலுவலகத்தில் ஆஜராகி விளக்கம் அளித்தார்.