தி.மு.க., ‘மாஜி’ சேகர்பாபுவிடம் 3 மணி நேரம் போலீஸ் விசாரணை
தி.மு.க., ‘மாஜி’ சேகர்பாபுவிடம் 3 மணி நேரம் போலீஸ் விசாரணை
ADDED : நவ 01, 2026 09:38 PM
ADDED : நவ 01, 2026 09:38 PM
சென்னை: முதல்வர் விஜய் பற்றி அவதுாறாக பேசியது தொடர்பாக, தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபுவிடம், சென்னை போலீசார், மூன்று மணி நேரம் விசாரணை நடத்தினர்.
சென்னை கலெக்டர் அலுவலகம் அருகே, கடந்த செப்.,12ல், நடந்த தி.மு.க., ஆர்ப்பாட்டத்தில், முதல்வர் விஜய் மற்றும் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் ஆகியோரை மிக கடுமையாக விமர்சித்து, சேகர்பாபு பேசினார்.
இதையடுத்து, சேகர்பாபு மீது, பொது இடத்தில் ஆபசமாகப் பேசுதல், பகையை துாண்டுதல் உள்ளிட்ட ஆறு பிரிவுகளின் கீழ், சென்னை வடக்கு கடற்கரை போலீசார், வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
இது குறித்த விசாரணை, சென்னை எஸ்பிளனேடு போலீஸ் நிலையத்தில் நேற்று நடந்தது. சேகர்பாபுவிடம் காலை 11:00 மணி முதல் மதியம், 2:00 மணி வரை, மூன்று மணி நேரம் வரை போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.
பின், சேகர்பாபு அளித்த பேட்டி:
வழக்கு தொடர்பாக, 54 கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன. இது போன்ற அடக்குமுறைகளால், தி.மு.க., பின்வாங்காது. இரண்டு தொகுதி இடைத்தேர்தலில், முதல்வர் விஜய், மாட்டுவண்டி ஓட்டினார். குழந்தைகளுக்கு முத்தம் கொடுத்தார்.
திரைப்படங்களில் போலவே, நடித்து காண்பித்தார். தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின் கூறியது போல், தி.மு.க.,வுக்கு தோல்வியிலும் ஒரு வெற்றி; த.வெ.க.,வுக்கு வெற்றியிலும் ஒரு தோல்வி என்பதே எங்களின் பதில்.
அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, நேற்று பெய்த மழையில் இன்று முளைத்த காளான். காற்றடித்து சென்றதில், கோபுர உச்சியில் ஒட்டிக் கொண்டுள்ளார். எவ்வளவு வேகமாக மேலே சென்றாரோ, அதே வேகத்தில் கீழே இறங்கும்போது, கஷ்டங்கள் தெரியும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.