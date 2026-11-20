திமுக என்றாலே ஊழல் பேர்வழிகள் என்று அர்த்தம்; சொல்கிறார் ஹெச். ராஜா
திமுக என்றாலே ஊழல் பேர்வழிகள் என்று அர்த்தம்; சொல்கிறார் ஹெச். ராஜா
ADDED : நவ 20, 2026 03:26 PM
ADDED : நவ 20, 2026 03:26 PM
சிவகங்கையில் அவர் அளித்த பேட்டி;
தவெக ஆட்சி இன்னும் மோசமாக கிறிஸ்தவ மதவெறி ஆட்சியாக, ஹிந்து விரோத ஆட்சியாக இருக்கிறது. திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றியாக வேண்டும். ஏற்ற முடியாது என்று சொல்லும் ஒவ்வொருவரும் பாரத தாயின் குழந்தைகளாக இருக்க முடியாது.
1931ல் லண்டன் பிரிவியூ கவுன்சில் தீர்ப்பு மிக தெளிவாக இருக்கிறது. அந்த 33 சென்ட் தவிர, முஸ்லிம்களுக்கு உரிமையில்லை என்று அதில் உள்ளது. அந்த 33 சென்ட் என்பதே தவறு என்கிறேன்.
தீபம் ஏற்ற மாட்டோம் என்று இந்த அரசாங்கம் சொல்லுமே என்றால், ஒருநாள் கூட இந்த அரசாங்கத்தை வைத்திருக்கக்கூடாது.
திமுக என்றாலே ஊழல் பேர்வழிகள் என்று அர்த்தம். இந்த ஊழல் பேர் வழிகளை கைது செய்திருப்பது வரவேற்கத்தக்கது. இவர்கள் வெளியில் வரமுடியாத அளவுக்கு சிறையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு ஹெச். ராஜா பேட்டி அளித்தார்.