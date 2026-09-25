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/செய்திகள்/தமிழகம்/'ஜெம்' வீரமணி விவகாரத்தில் ஸ்டாலின் 'ஏன் வாய் திறக்கவில்லை?' : மதுராந்தகம் பிரசாரத்தில் கொந்தளித்த விஜய்

'ஜெம்' வீரமணி விவகாரத்தில் ஸ்டாலின் 'ஏன் வாய் திறக்கவில்லை?' : மதுராந்தகம் பிரசாரத்தில் கொந்தளித்த விஜய்

'ஜெம்' வீரமணி விவகாரத்தில் ஸ்டாலின் 'ஏன் வாய் திறக்கவில்லை?' : மதுராந்தகம் பிரசாரத்தில் கொந்தளித்த விஜய்

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UPDATED : செப் 26, 2026 01:01 AM

ADDED : செப் 25, 2026 11:53 PM

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UPDATED : செப் 26, 2026 01:01 AM ADDED : செப் 25, 2026 11:53 PM

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சென்னை: ''சிறுமியரை சீரழித்த, 'ஜெம்' வீரமணி விவகாரத்தை, தி.மு.க., ஆட்சியில் மூடி மறைத்து விட்டனர். அதற்காக என்ன, 'டீலிங்' நடந்தது என்பதை, தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின் வாய் திறந்து சொல்ல வேண்டும்,'' என, மதுராந்தகம் பிரசார கூட்டத்தில் முதல்வர் விஜய் கேள்வி எழுப்பினார்.

மதுராந்தகம் தொகுதி இடைத்தேர்தல் பிரசார கூட்டத்தில் நேற்று, த.வெ.க., வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேலை ஆதரித்து, அக்கட்சியின் தலைவரும் முதல்வருமான விஜய் பேசியதாவது:

என் மீது எந்த குற்றச்சாட்டையும் வைக்க முடியாத விரக்தியில், ஒரு அபாயகரமான ஆயுதத்தை தி.மு.க.,வினர் கையில் எடுத்துள்ளனர். என் சொந்த தாயை, அவர்கள் தவறாக பேசினர்; அதை நான் பொறுத்துக் கொண்டேன். இப்போது, எனக்கு துணையாக இருந்து அன்பு காட்டும் பெண்களை அசிங்கமாக பேசுகின்றனர்.

ஸ்டாலினும், அவர்கள் குடும்பத்தில் இருப்பவர்களும் உட்கார்ந்து, அதை ரசிக்கின்றனர். தமிழகத்தில் ஒரு கொடுமையான விஷயம் நடந்துள்ளது. அதைப் பற்றி பேச வேண்டாம் என்று நினைத்தேன். தமிழக இளம்பெண்களை, பச்சை குழந்தைகளை ஒருவன் சீரழித்துள்ளான்.

தி.மு.க., ஆட்சியில் நடந்த அந்த சம்பவம் குறித்த வழக்கை, மூடி மறைத்துள்ளனர். அதற்காக என்ன, 'டீலிங்' நடந்துள்ளது... ஸ்டாலின் வாய் திறந்து சொல்ல வேண்டும்! அவருடன் சேர்ந்து, இந்த பிரச்னை தொடர்பாக மற்றவர்களும் வாயை திறக்காமல் உள்ளனர். இதிலும் கூடவா கூட்டு?

த.வெ.க., ஆட்சிக்கு வந்த பின், பெண்களை சீரழித்தவனை துாக்கி உள்ளே வைத்து விட்டோம். அவனால் பாதிக்கப்பட்டது, பச்சை பிள்ளைகள். அவர்கள் வலியை பற்றி, யாரும் வாயே திறக்கவில்லை. இத்தனை ஆண்டுகள் மூடி மறைத்த பிரச்னையை, விஜய் தோண்டி எடுத்து விட்டதால், அதிர்ச்சியில் அவர்கள் வாய் திறக்காமல் இருக்கின்றனரா என்று தெரியவில்லை.

நான், 50 ஆண்டு ஊழலை பற்றி பேசினால், தி.மு.க.,வினர் அசிங்கமாக அவதுாறாக பேசுகின்றனர். தி.மு.க.,வில் ஊழல் செய்த கூட்டத்தை விடவே மாட்டோம். இனி தமிழக மக்களை ஏமாற்ற முடியாது; ஏமாற்ற விடப்போவதும் இல்லை.

'பதவியை, அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி, மக்கள் காசை தொட்டதில்லை; இனியும் மக்கள் காசை தொட மாட்டேன்; இனிமேல் நாங்கள் ஊழல் செய்ய மாட்டோம்' என, 'மிஸ்டர் கிளீன்' என கூறிக்கொள்ளும் ஸ்டாலினால் கூற முடியுமா? அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன், இவர்கள் சொத்து கணக்கு எவ்வளவு; இப்போதுள்ள சொத்து கணக்கு எவ்வளவு? 'இப்போது அவர் எதிர்க்கட்சித் தலைவராகக்கூட இல்லை; அவரை பற்றி ஏன் பேசுகிறீர்கள்?' என்று கேட்கின்றனர். தோற்றாலும் ஜெயித்தாலும், அவர் தான் என் அங்கிள்; அவர் என், 'ஸ்வீட் அங்கிள்!'

எப்போதும் போல இரண்டே இரண்டு பேருக்கு நடுவில் தான் போட்டியே. ஒன்று துாயசக்தி த.வெ.க., இன்னொன்று தீயசக்தி தி.மு.க., இவ்வளவு நாள் நான் மட்டும் தான், அதை கூவு கூவு என கூவினேன். இப்போது, 'எங்களுக்கும், த.வெ.க.,விற்கும் மட்டும் தான் போட்டி' என, தி.மு.க.,வினரே கூறுகின்றனர். வாழ்க்கை ஒரு சக்கரம் என்று புரிகிறதா?

அரசியலில் த.வெ.க., குழந்தையாக இருக்கலாம்; ஆனால், நாங்கள் மக்களின் குழந்தை. சிலர், பவள விழா கண்ட கட்சியில், பண்ணையார் வீட்டுக் குழந்தையாக இஷ்டத்திற்கு உளறுகின்றனர். இவ்வாறு முதல்வர் விஜய் பேசினார்.

ஏன் மீண்டும் மரகதம்?
'தி.மு.க.,வை எதிர்த்து புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர்., துவக்கிய கட்சியை, அதே தி.மு.க.,வுடன் கூட்டணி வைக்க முயன்றால், யாரால் பொறுத்துக் கொள்ள முடியும்? அக்கட்சியின் தொண்டர்களே பொறுத்துக் கொள்ளவில்லை. அதனால் ஏற்பட்ட விளைவு தான் இது. இப்போது, எங்கள் கட்சியில் மரகதம் தங்கச்சி; ஓட்டு போடுங்கள் அவருக்கு!' என, விஜய் பேசினார்.



'த.வெ.க., ஆட்சி கலையுமென தி.மு.க., கனவு காணுகிறது'

மதுராந்தகம் பிரசார கூட்டத்தில் முதல்வர் விஜய் மேலும் பேசியதாவது: இந்த இடைத்தேர்தலில் மக்கள் போடும் ஒவ்வொரு ஓட்டும், தமிழக பெண்களை அவதுாறாகவும், அசிங்கமாகவும், ஆபாசமாகவும் பேசுபவர்களுக்கு கொடுக்கும் மிகப்பெரிய தண்டனையாக இருக்க வேண்டும். மீறி ஆபாச சக்திக்கும், மற்ற பலருக்கும் ஓட்டு போட்டால், பெண்களை தவறாக பேசுபவர்களை ஆதரிப்பதாக அமைந்து விடும்.
சட்டசபை தேர்தலில், 108 தொகுதிகளில் வென்ற கட்சி தான் ஆட்சி அமைக்க வேண்டும். ஆனால், தி.மு.க.,வுடன் இணைந்து, இங்கு அ.தி.மு.க.,வினர் ஒரு கூத்து செய்தனர். முன்னர் பா.ஜ.,வின் கிளையாக அ.தி.மு.க., இருந்தது; இப்போது, தி.மு.க.,வின் கிளை கழகமாக மாறி விட்டது. இதை நான் சொல்லவில்லை; பெரிய தலைவர்கள் சொல்கின்றனர். விஜய் ஆட்சிக்கு வந்தால், ஊழல் செய்ய முடியாது; மக்கள் காசை தொட முடியாது; தொட்டால் மாட்டிக் கொள்வர் என்று தெரியும். அதனால், இப்படி செய்தனர். நாங்கள், மக்கள் காசை தொட மாட்டோம்; தொட்டவர்களையும் விட மாட்டோம். அந்த காலத்தில் இருந்தே, ஊழலின் ஊற்றுக்கண்ணாக தி.மு.க.,வினர் இருந்துள்ளனர். அந்த காலத்தில் நடந்த ஊழல்கள் குறித்து, சர்க்காரியா கமிஷன் கூறிய குற்றச்சாட்டுகளை, இன்றைய இளைஞர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பேசினால், ஊழல் நடந்த போது விஜய் பிறக்கவில்லை என எதிர்க்கட்சிகள் சொல்கின்றன.
நான் எப்போது பிறந்தால் இவர்களுக்கு என்ன; இவர்களின் ஊழல் வரலாறுகளை எடுத்துப் பார்த்தால், வண்டவாளம், தண்டவாளம் ஏறுகின்றன. நான் சட்டசபையில் ஊழல் என்று பேசினால், தி.மு.க.,வினர் ஆதாரம் காட்டு என்பர். ஆதாரம் காட்டினால், 'கோர்ட்டில் வழக்கு இருக்கிறது; அதை பற்றி இங்கே பேசக்கூடாது' என்கின்றனர்.
அதனால், அவர்கள் சொல்வதை காதில் போட்டுக்கொள்ளாமல் பேசினேன். நான் சட்டசபைக்கு புதியவன் என்பதால், எதிர்க்கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தபோது பேசுவதா, வேண்டாமா என குழப்பத்தில் நின்றேன். மக்களுக்கு எடுத்துக் காட்டுவதற்கு, குரலை உயர்த்தி பேச வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. நான் முதல்வரானதும், பல இடங்களுக்கு ஆய்வுக்கு செல்கிறேன். நாங்கள் கட்டிய பாலத்தில் நின்று, விஜய் ஷூட்டிங் எடுக்கிறார் என்கின்றனர். நீங்கள், உங்கள் சொந்த காசில் பாலத்தைக் கட்டினீர்களா; அதற்கான காசோலை எங்கிருந்து வந்தது; கோபாலபுரத்தில் இருந்து வந்ததா அல்லது சித்தரஞ்சன் சாலையில் இருந்து வந்ததா? உங்களிடம், 10 ஆயிரம் ரூபாய் தான் இருக்கிறது; சொந்தமாக கார் கூட இல்லையே. தேர்தலில் போட்டியிட்ட போது கொடுத்த கணக்கு சொல்கிறதே. செலவுக்கு பணம் இல்லாத பரம ஏழையாக இருக்கும் நீங்கள், கணக்கில் வராத அந்த பணத்தை வைத்து, பாலத்தைக் கட்டினீர்களா என, மக்கள் கேட்கின்றனர்.
முதல்வர் பதவி என்பது, மக்களின் வேலைக்காரன் என்பது தான். தி.மு.க., குடும்பத்தினர், முதலாளி மாதிரி பேசுகின்றனர். சட்டசபை தேர்தலுக்கு முன், நீங்கள் போட்ட கணக்கு பொய்த்து விட்டது. இப்போது, குறுக்கு வழியில் ஆட்சியை கலைக்கலாம் என மனக்கணக்கு போடுகின்றனர். அரசியலை தாண்டிய பாசக்கணக்கு எனக்கும், மக்களுக்கும் இருக்கிறது. பச்சை குழந்தை முதல் பாட்டி, தாத்தா வரை என் சொந்தங்கள் உள்ளன.



'கொள்ளை அடிக்க கடன் வாங்கவில்லை'
முதல்வர் விஜய் பேசியதாவது: விஜயும் கடன் வாங்குகிறார் என்கின்றனர். கொள்ளை அடிப்பதற்கு, நான் கடன் வாங்கவில்லை; மக்களுக்கு நல்லது செய்வதற்காக, கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவதற்காக கடன் வாங்குகிறேன்.
ஆறு சிலிண்டர் கொடுப்பதாக கூறிவிட்டு, இப்போது மூன்று மட்டுமே தருவதாக சொல்கின்றனர். அது மக்கள் மத்தியில் எடுபடவில்லை.
விசிலடித்து விரட்டினர்

எதிர்க்கட்சிகள் முகத்தில் மக்கள் கரியை பூசி அனுப்பி விட்டனர். மகளிர் இலவச பயணம் திட்டம் குறித்து பேசியவர்களை, விசில் அடித்து மக்கள் விரட்டி அனுப்பி விட்டனர்.சென்னை பாதிக்கப்படக் கூடாது; நீர்நிலைகள் பாதிக்கக்கூடாது; விவசாயிகள் மத்தியில் நிற்க வேண்டும் என்பதால், பரந்துார் விமான நிலைய விஷயத்தில் நடவடிக்கை எடுத்தோம். பால் கொள்முதல் விலையை உயர்த்தி, மூன்று மாதத்தில் பிரச்னைக்கு தீர்வு கண்டுள்ளோம்.
எம்.ஜி.ஆர்., ஜெயலலிதாவால் தீயசக்தி என்று கூறப்பட்ட தி.மு.க.,வுடன், அ.தி.மு.க., இணைந்து ஆட்சி அமைக்க முயன்றதை, எம்.ஜி.ஆர்., தொண்டர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. பா.ஜ., உள்ளே வந்து விடும் என பூச்சாண்டி காட்டினர். இப்போது, பா.ஜ., மூச்சு விட திணறிக் கொண்டு இருக்கிறது.
தி.மு.க.,வும், பா.ஜ.,வும் வேறு வேறு அல்ல; இரண்டு கட்சிகளும் ஒன்று தான். மத்திய அரசின் லோக்சபா தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு ஆதரவளிக்க, தி.மு.க.,வினர் காத்துக்கொண்டு உள்ளனர். 'இடைத்தேர்தலில் தி.மு.க., வெற்றி பெற்றால், ஜனவரி மாதம் த.வெ.க., ஆட்சி கலைந்து விடும்' என, தி.மு.க.,வில் உள்ள பெரியவர் ஒருவர் சொல்கிறார்.
கனவு தான் கலையும்

மக்கள் அமைத்துக் கொடுத்த ஆட்சி கலையும் என்று சொன்னால், அவர்களின் கனவு தான் கலையும். இந்த விஜயை தொடாதீர்கள்; தொட்டால், ஏன்டா இந்த விஜயையும், மக்களையும் தொட்டோம் என காலத்திற்கும் புலம்புவீர்கள். தி.மு.க., - பா.ஜ., - அ.தி.மு.க.,வை ஓரங்கட்ட, விசில் சின்னத்திற்கு மக்கள் ஓட்டு போட வேண்டும். இவ்வாறு முதல்வர் விஜய் பேசினார்.



ஆத்துார் சுங்கச்சாவடியில் கட்டணம் ரத்து
சென்னை - திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில், மதுராந்தகம் தொகுதிக்கு உட்பட்ட ஆத்துாரில் சுங்கச்சாவடி உள்ளது. த.வெ.க., வேட்பாளரை ஆதரித்து, ஆத்துார் சுங்கச்சாவடி அருகே பிரசார கூட்டம் நடந்தது. இதில், முதல்வர் விஜய் பேசினார்.
இதனால், சுங்கச்சாவடியில் வாகன நெரிசல் ஏற்படுவதை தவிர்க்க, போலீசார் நடவடிக்கை எடுத்தனர். அதன்படி, சுங்கச்சாவடியில் இரண்டு புறங்களிலும், தலா ஒரு வழியில் வாகனங்கள் கட்டணமின்றி செல்ல, காலை 10:00 மணி முதல் அனுமதிக்கப்பட்டன. சென்னை நீலாங்கரை வீட்டில் இருந்து முதல்வர் விஜய் புறப்பட்ட தகவல் கிடைத்ததும், சுங்கச்சாவடியின் அனைத்து வழிகளிலும் வாகனங்கள் கட்டணமின்றி செல்ல அனுமதி வழங்கப்பட்டன. இதனால், வாகன உரிமையாளர்கள் மற்றும் டிரைவர்கள் பலரும் இன்ப அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
பண்டிகை காலங்களில் இந்த சுங்கச்சாவடியில் வாகனங்கள் அணிவகுத்து காத்திருப்பது வழக்கம். இங்கு ஏற்படும் நெரிசல் காரணமாக, சொந்த ஊர் செல்பவர்களுக்கு நேர விரயம் ஏற்படுகிறது. அடுத்தடுத்து காந்தி ஜெயந்தி, ஆயுத பூஜை, விஜயதசமி, தீபாவளி, கிறிஸ்துமஸ் என பண்டிகைகள், தொடர் விடுமுறைகள் வருகின்றன. எனவே, பண்டிகை மற்றும் தொடர் விடுமுறை காலங்களிலும், இந்த சுங்கச்சாவடியில் கட்டணமின்றி பயணிக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என, வாகன உரிமையாளர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.



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