'ஜெம்' வீரமணி விவகாரத்தில் ஸ்டாலின் 'ஏன் வாய் திறக்கவில்லை?' : மதுராந்தகம் பிரசாரத்தில் கொந்தளித்த விஜய்
'ஜெம்' வீரமணி விவகாரத்தில் ஸ்டாலின் 'ஏன் வாய் திறக்கவில்லை?' : மதுராந்தகம் பிரசாரத்தில் கொந்தளித்த விஜய்
UPDATED : செப் 26, 2026 01:01 AM
ADDED : செப் 25, 2026 11:53 PM
UPDATED : செப் 26, 2026 01:01 AM ADDED : செப் 25, 2026 11:53 PM
சென்னை: ''சிறுமியரை சீரழித்த, 'ஜெம்' வீரமணி விவகாரத்தை, தி.மு.க., ஆட்சியில் மூடி மறைத்து விட்டனர். அதற்காக என்ன, 'டீலிங்' நடந்தது என்பதை, தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின் வாய் திறந்து சொல்ல வேண்டும்,'' என, மதுராந்தகம் பிரசார கூட்டத்தில் முதல்வர் விஜய் கேள்வி எழுப்பினார்.
மதுராந்தகம் தொகுதி இடைத்தேர்தல் பிரசார கூட்டத்தில் நேற்று, த.வெ.க., வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேலை ஆதரித்து, அக்கட்சியின் தலைவரும் முதல்வருமான விஜய் பேசியதாவது:
என் மீது எந்த குற்றச்சாட்டையும் வைக்க முடியாத விரக்தியில், ஒரு அபாயகரமான ஆயுதத்தை தி.மு.க.,வினர் கையில் எடுத்துள்ளனர். என் சொந்த தாயை, அவர்கள் தவறாக பேசினர்; அதை நான் பொறுத்துக் கொண்டேன். இப்போது, எனக்கு துணையாக இருந்து அன்பு காட்டும் பெண்களை அசிங்கமாக பேசுகின்றனர்.
ஸ்டாலினும், அவர்கள் குடும்பத்தில் இருப்பவர்களும் உட்கார்ந்து, அதை ரசிக்கின்றனர். தமிழகத்தில் ஒரு கொடுமையான விஷயம் நடந்துள்ளது. அதைப் பற்றி பேச வேண்டாம் என்று நினைத்தேன். தமிழக இளம்பெண்களை, பச்சை குழந்தைகளை ஒருவன் சீரழித்துள்ளான்.
தி.மு.க., ஆட்சியில் நடந்த அந்த சம்பவம் குறித்த வழக்கை, மூடி மறைத்துள்ளனர். அதற்காக என்ன, 'டீலிங்' நடந்துள்ளது... ஸ்டாலின் வாய் திறந்து சொல்ல வேண்டும்! அவருடன் சேர்ந்து, இந்த பிரச்னை தொடர்பாக மற்றவர்களும் வாயை திறக்காமல் உள்ளனர். இதிலும் கூடவா கூட்டு?
த.வெ.க., ஆட்சிக்கு வந்த பின், பெண்களை சீரழித்தவனை துாக்கி உள்ளே வைத்து விட்டோம். அவனால் பாதிக்கப்பட்டது, பச்சை பிள்ளைகள். அவர்கள் வலியை பற்றி, யாரும் வாயே திறக்கவில்லை. இத்தனை ஆண்டுகள் மூடி மறைத்த பிரச்னையை, விஜய் தோண்டி எடுத்து விட்டதால், அதிர்ச்சியில் அவர்கள் வாய் திறக்காமல் இருக்கின்றனரா என்று தெரியவில்லை.
நான், 50 ஆண்டு ஊழலை பற்றி பேசினால், தி.மு.க.,வினர் அசிங்கமாக அவதுாறாக பேசுகின்றனர். தி.மு.க.,வில் ஊழல் செய்த கூட்டத்தை விடவே மாட்டோம். இனி தமிழக மக்களை ஏமாற்ற முடியாது; ஏமாற்ற விடப்போவதும் இல்லை.
'பதவியை, அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி, மக்கள் காசை தொட்டதில்லை; இனியும் மக்கள் காசை தொட மாட்டேன்; இனிமேல் நாங்கள் ஊழல் செய்ய மாட்டோம்' என, 'மிஸ்டர் கிளீன்' என கூறிக்கொள்ளும் ஸ்டாலினால் கூற முடியுமா? அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன், இவர்கள் சொத்து கணக்கு எவ்வளவு; இப்போதுள்ள சொத்து கணக்கு எவ்வளவு? 'இப்போது அவர் எதிர்க்கட்சித் தலைவராகக்கூட இல்லை; அவரை பற்றி ஏன் பேசுகிறீர்கள்?' என்று கேட்கின்றனர். தோற்றாலும் ஜெயித்தாலும், அவர் தான் என் அங்கிள்; அவர் என், 'ஸ்வீட் அங்கிள்!'
எப்போதும் போல இரண்டே இரண்டு பேருக்கு நடுவில் தான் போட்டியே. ஒன்று துாயசக்தி த.வெ.க., இன்னொன்று தீயசக்தி தி.மு.க., இவ்வளவு நாள் நான் மட்டும் தான், அதை கூவு கூவு என கூவினேன். இப்போது, 'எங்களுக்கும், த.வெ.க.,விற்கும் மட்டும் தான் போட்டி' என, தி.மு.க.,வினரே கூறுகின்றனர். வாழ்க்கை ஒரு சக்கரம் என்று புரிகிறதா?
அரசியலில் த.வெ.க., குழந்தையாக இருக்கலாம்; ஆனால், நாங்கள் மக்களின் குழந்தை. சிலர், பவள விழா கண்ட கட்சியில், பண்ணையார் வீட்டுக் குழந்தையாக இஷ்டத்திற்கு உளறுகின்றனர். இவ்வாறு முதல்வர் விஜய் பேசினார்.