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தி.மு.க., எம்.பி.,க்கள் கூட்டம்

தி.மு.க., எம்.பி.,க்கள் கூட்டம்

UPDATED : அக் 16, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 15, 2026 10:18 PM

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UPDATED : அக் 16, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 15, 2026 10:18 PM

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சென்னை: சென்னை அறிவாலயத்தில், நாளை தி.மு.க., – எம்.பி.,க்கள் கூட்டம் நடக்கிறது.

அக்கட்சி பொதுச்செயலர் துரைமுருகன் அறிக்கை:

தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின் தலைமையில், லோக்சபா, ராஜ்யசபா எம்.பி.,க்கள் கூட்டம், நாளை காலை 11:00 மணிக்கு சென்னை அறிவாலயத்தில் நடக்கிறது.

இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.

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