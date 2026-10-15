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சென்னை: சென்னை அறிவாலயத்தில், நாளை தி.மு.க., – எம்.பி.,க்கள் கூட்டம் நடக்கிறது.
அக்கட்சி பொதுச்செயலர் துரைமுருகன் அறிக்கை:
தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின் தலைமையில், லோக்சபா, ராஜ்யசபா எம்.பி.,க்கள் கூட்டம், நாளை காலை 11:00 மணிக்கு சென்னை அறிவாலயத்தில் நடக்கிறது.
இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.
UPDATED : அக் 16, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 15, 2026 10:18 PM
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சென்னை: சென்னை அறிவாலயத்தில், நாளை தி.மு.க., – எம்.பி.,க்கள் கூட்டம் நடக்கிறது.
அக்கட்சி பொதுச்செயலர் துரைமுருகன் அறிக்கை:
தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின் தலைமையில், லோக்சபா, ராஜ்யசபா எம்.பி.,க்கள் கூட்டம், நாளை காலை 11:00 மணிக்கு சென்னை அறிவாலயத்தில் நடக்கிறது.
இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.