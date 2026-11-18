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மதுரை: திமுக ஆட்சி விரைவில் அமையும் என அக்கட்சியின் தலைவர் ஸ்டாலின் தொடர்ந்து கூறி வருகிறார்.
இது தொடர்பாக மதுரையில் காங்கிரசைச் சேர்ந்த அமைச்சர் விஸ்வநாதனிடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு அவர் பதிலளித்ததாவது; இது பற்றி வைகோ அற்புதமான பதிலை சொல்லி இருக்கிறார். நடக்காது, நடக்கவும் வாய்ப்பில்லை. நடப்பதற்கு துளி கூட இடமில்லை. தவெக தான், தொடர்ந்து கூட்டணி அமைச்சரவையுடன் இன்னும் 25 ஆண்டுகளுக்கு தொடரும். திமுக ஆட்சியமைப்போம் என்பது கனவு தான். அது நடக்காது என்று தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சி என்பது இனி கனவு தான்; அமைச்சர் விஸ்வநாதன்
தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சி என்பது இனி கனவு தான்; அமைச்சர் விஸ்வநாதன்
ADDED : நவ 18, 2026 01:06 PM
ADDED : நவ 18, 2026 01:06 PM
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மதுரை: திமுக ஆட்சி விரைவில் அமையும் என அக்கட்சியின் தலைவர் ஸ்டாலின் தொடர்ந்து கூறி வருகிறார்.
இது தொடர்பாக மதுரையில் காங்கிரசைச் சேர்ந்த அமைச்சர் விஸ்வநாதனிடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு அவர் பதிலளித்ததாவது; இது பற்றி வைகோ அற்புதமான பதிலை சொல்லி இருக்கிறார். நடக்காது, நடக்கவும் வாய்ப்பில்லை. நடப்பதற்கு துளி கூட இடமில்லை. தவெக தான், தொடர்ந்து கூட்டணி அமைச்சரவையுடன் இன்னும் 25 ஆண்டுகளுக்கு தொடரும். திமுக ஆட்சியமைப்போம் என்பது கனவு தான். அது நடக்காது என்று தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.