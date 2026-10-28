ஆளுங்கட்சியின் ‘ஐ.டி., விங்’ போல காவல் துறை செயல்படக் கூடாது சொல்கிறார் தி.மு.க., கனிமொழி
ஆளுங்கட்சியின் ‘ஐ.டி., விங்’ போல காவல் துறை செயல்படக் கூடாது சொல்கிறார் தி.மு.க., கனிமொழி
ADDED : அக் 28, 2026 02:43 AM
துாத்துக்குடி: ‘‘ஆளுங்கட்சியின் ‘ஐ.டி., விங்’ போல காவல் துறை செயல்படக் கூடாது,’’ என, தி.மு.க., துணை பொதுச்செயலர் கனிமொழி எம்.பி., தெரிவித்தார்.
துாத்துக்குடியில் நேற்று அவர் அளித்த பேட்டி:
தமிழகத்தில், ஒரே நாளில் 17 கைதிகள் தப்பி செல்லக்கூடிய அவலமான சூழ்நிலை நிலவுகிறது. த.வெ.க., ஆட்சிக்கு வந்த பின், 50 க்கும் மேற்பட்ட கைதிகள் சிறைகளில் இருந்து தப்பிச் சென்றுள்ளனர் என நாளிதழ்களில் செய்திகள் வந்துள்ளது.
மாநிலத்தில் நடக்கும் தவறுகளை அரசியல் கட்சியினர் சுட்டிக்காட்டும் போது, ஆளுங்கட்சியினருக்காக குரல் கொடுக்க கூடியவர்களாக காவல் துறை அதிகாரிகள் உள்ளனர். காவல் துறை அதிகாரிகள், துறைக்கான பணிகளை செய்ய வேண்டுமே தவிர, ஆளுங்கட்சியின் ஐ.டி., விங் போல செயல்படக்கூடாது.
அனைத்து பொருட்களின் விலையும் அதிகரித்துள்ள நிலையில், அரசாங்கத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஆவின் பொருள்களின் விலையையாவது அவர்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கலாம்; அதையும் செய்யவில்லை. நேரடியாக அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் எதுவுமே இந்த ஆட்சியில் அரசாங்கத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இல்லை.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.