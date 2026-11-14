தமிழக மக்களின் நம்பிக்கையை த.வெ.க., அரசு இழந்து விட்டது: தி.மு.க., கனிமொழி விமர்சனம்
தமிழக மக்களின் நம்பிக்கையை த.வெ.க., அரசு இழந்து விட்டது: தி.மு.க., கனிமொழி விமர்சனம்
ADDED : நவ 14, 2026 10:09 PM
விழுப்புரம்: ‘‘செஞ்சி அருகே காணாமல் போன சிறுமியை கண்டுபிடிக்க முயற்சி எடுக்காத, பொறுப்பற்ற அரசாக, த.வெ.க., அரசு செயல்படுகிறது,’’ என, தி.மு.க., துணை பொதுச்செயலர் கனிமொழி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அருகே ஆலம்பூண்டி கிராமத்தில், காணாமல் போன ஏழு வயது சிறுமியின் வீட்டிற்கு நேற்று சென்று கனிமொழி, சிறுமியின் குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் கூறினார்.
பின் அவர் அளித்த பேட்டி:
சிறுமி காணாமல் போய் 35 நாட்களாகிறது. குழந்தைக்கு என்ன ஆனது என தெரியாமல் பெற்றோர் தவிக்கின்றனர். ‘குழந்தைகள் மாயமானால் 24 மணி நேரத்தில் கண்டுபிடிக்க வேண்டும், கிடைக்காவிட்டால், கடத்தல் பிரிவில் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரிக்க வேண்டும்’ என, சுப்ரீம் கோர்ட் அறிவுறுத்தியுள்ளது. ஆனால், இவர்கள் ‘மிஸ்சிங்’ என வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.
இந்த விஷயத்தில் தமிழக அரசும், காவல் துறையும் அலட்சியமாக செயல்படுகிறது. இரு துறை நிர்வாகத்தையும் கையில் வைத்துள்ள முதல்வர் விஜய் அதுபற்றி கண்டுகொள்ளவில்லை.
குழந்தைகள் தின விழாவில், ‘கேக்’ ஊட்டிய முதல்வர் விஜய், காணாமல் போன சிறுமி வீட்டிற்கு சென்று ஆறுதல் கூட சொல்லவில்லை. சிறுமியை கண்டுபிடிக்க முயற்சி எடுக்காத, பொறுப்பற்ற அரசாக த.வெ.க., அரசு செயல்படுகிறது.
இந்த ஆட்சியில், முதல்வருக்கே பாதுகாப்பில்லாத நிலை உள்ளது. கொளத்துாரில் முதல்வரை நோக்கி, ஒருவர் ஓடி வந்ததை பார்த்து முதல்வரே பயந்துள்ளார்.
பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பு அளிப்போம் என த.வெ.க., அரசு, முழங்கியது. ஆனால், அவர்களது கட்சியினராலேயே பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. இவற்றை எல்லாம் தடுக்காததால், மக்களின் நம்பிக்கை இழந்த அரசாகி விட்டது.
இவ்வாறு கனிமொழி எம்.பி., கூறினார்.