டாஸ்மாக் கிடங்குகளை சீரமைக்கும் பணியை மருத்துவ துறையிடம் ஒப்படைப்பது வெட்கக்கேடு: தமிழக அரசு மீது தி.மு.க., விமர்சனம்
டாஸ்மாக் கிடங்குகளை சீரமைக்கும் பணியை மருத்துவ துறையிடம் ஒப்படைப்பது வெட்கக்கேடு: தமிழக அரசு மீது தி.மு.க., விமர்சனம்
UPDATED : நவ 18, 2026 10:08 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:51 PM
சென்னை: தமிழக மருத்துவ பணிகள் கழகத்திடம், டாஸ்மாக் மதுபான கிடங்குளை பராமரிக்கும் பணிகளை வழங்கியதற்கு, தி.மு.க., கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.
அக்கட்சி வெளியிட்ட அறிக்கை:
தரமான மருந்துகளை குறைந்த விலையில் கொள்முதல் செய்து, அவற்றை சேமித்து, அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு விநியோகிக்கும் பணிகளுக்காக, மருத்துவ பணிகள் கழகம் உருவாக்கப்பட்டது.
அதனிடம், சென்னை அம்பத்துார், திருமிழிசை, தஞ்சாவூர் ஆகிய இடங்களில், டாஸ்மாக் கிடங்குகளை சீரமைக்கும் பணிகளை வழங்கியிருப்பது வெட்கக்கேடு. டாஸ்மாக் கிடங்குகளின் மேற்கூரை கசிவை சரி செய்தல், தரை ஓடுகள் மாற்றுதல் போன்ற பணிகளை ஒப்படைப்பது, அதன் அடிப்படை நோக்கத்தையே சிதைக்கிறது.
'பாரசிடமல்' மாத்திரை, இன்சுலின் மருந்து, அறுவை சிகிச்சை உபகரணங்கள் என, பாதுகாத்து வந்த மருத்துவ பணிகள் கழகம், மதுபானங்கள் இருக்கும் டாஸ்மாக் கிடங்குகளை பராமரிக்கும் உன்னத பணியை செய்யப் போகிறது.
த.வெ.க., அரசின் புதிய சுகாதார கொள்கையில், உடல் நலன் காப்பதற்கான மருந்துகளுடன், உற்சாகத்தை காப்பதற்கான மதுபானங்களின் சேமிப்பு கிடங்குகளும், முக்கியத்துவம் பெற்று விட்டன.
'தாய் மாமன்' தங்க மோதிரம் திட்டத்திற்காக, தங்கம் கொள்முதல் செய்து, நகைக்கடை அனுபவம் பெற்ற மருத்துவ பணிகள் கழகம், இப்போது டாஸ்மாக் கிடங்குகளை சீரமைப்பதன் வாயிலாக, கட்டுமானத் துறையிலும் கால் பதிக்கிறது.
மருத்துவம், நகைக்கடை, மதுபான கிடங்கு என, 'ஆல் ரவுண்டர்' நிறுவனமாக, தன்னை மருத்துவ பணிகள் கழகம் மாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது. ஒரு மருத்துவ நிறுவனத்தின் நிபுணத்துவத்தை, வேறு துறைக்கு பயன்படுத்துவதுதான் நிர்வாக நடவடிக்கையா? மருத்துவப் பணிகள் கழகமா; இல்லை மதுபான பணிகள் கழகமா என்பதை தெளிவுபடுத்துங்கள்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
அமைச்சர் விளக்கம்
மக்கள் நல்வாழ்வு துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் வெளியிட்ட அறிக்கை:
மருத்துவ பணிகள் கழகம், டாஸ்மாக் பணிகளில் ஈடுபடுவதாக, அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியில் பேசுகின்றனர். சில டாஸ்மாக் கிடங்கு பராமரிப்பு பணிகளை செய்ய, மருத்துவ பணிகள் கழகத்தின் உதவியை, டாஸ்மாக் நிர்வாகம் கோரியது.
அரசின் ஒரு துறை, தன் உட்கட்டமைப்பு பணிகளுக்காக, சிறந்த பொறியியல் கட்டமைப்பு கொண்ட மற்றொரு துறை உதவியை நாடுவது வழக்கம். இதற்காக, ஏழு கூடுதல் பொறியாளர்கள் பணியமர்த்தப்பட உள்ளனர்.
இவர்களுக்கான ஊதியம் மற்றும் செலவு முழுதையும், டாஸ்மாக் நிர்வாகம் ஏற்கிறது. மேலும், அந்த கூடுதல் பொறியாளர்கள் வாயிலாக, மருத்துவ பணிகள் கழக பொறியியல் பிரிவு வலுப்படுத்தப்படும். அரசியல் லாபத்திற்காக பரப்பப்படும் அவதுாறுகளை மக்கள் நம்ப வேண்டாம்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.